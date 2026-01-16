Il Girone B di Serie C propone un match intrigante: Juventus Next Gen-Ascoli, in programma sabato 17 gennaio alle ore 14:30. La Juventus Next Gen, nona a 27 punti, cerca continuità per risalire la classifica, mentre l’Ascoli, terzo a 37 punti, punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.
Il momento delle due squadre—
La Juventus Next Gen, nona con 27 punti, sta cercando di dare continuità ai propri risultati. Massimo Brambilla conferma il 3-4-3, modulo che punta su spinta sugli esterni e supporto offensivo di Vacca, Pugno e Anghelè, con Mangiapoco riferimento difensivo.
L’Ascoli, terzo a 37 punti, arriva a Torino con l’obiettivo di restare in scia delle prime posizioni. Francesco Tomei si affida al 4-4-2, schema equilibrato che sfrutta qualità sulle fasce e solidità in difesa, con Silipo e Chakir a supporto dell’attacco.
Le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Ascoli—
La Juventus Next Gen dovrebbe confermare il 3-4-3, puntando su ampiezza e dinamismo. L’Ascoli risponde con il 4-4-2, cercando equilibrio tra fase offensiva e difensiva.
Juventus Next Gen (3-4-3): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia, Rouhi, Savio, Makiobo, Faticanti, Pagnucco, Vacca, Pugno, Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla
Ascoli (4-4-2): Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Brentan, D’Uffizi, Pinna, Silipo, Chakir. Allenatore: Francesco Tomei
