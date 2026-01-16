Lo streaming gratis della gara di campionato Juventus Next Gen-Ascoli: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Il Girone B di Serie C propone un match intrigante: Juventus Next Gen-Ascoli , in programma sabato 17 gennaio alle ore 14:30 . La Juventus Next Gen, nona a 27 punti , cerca continuità per risalire la classifica, mentre l’Ascoli, terzo a 37 punti , punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.

Hai tre possibilità per guardare Juventus Next Gen-Ascoli in streaming gratis:

Dove vedere Juventus Next Gen-Ascoli in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.