La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Juventus Next Gen-Ascoli: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Il Girone B di Serie C propone un match intrigante: Juventus Next Gen-Ascoli, in programma sabato 17 gennaio alle ore 14:30. La Juventus Next Gen, nona a 27 punti, cerca continuità per risalire la classifica, mentre l’Ascoli, terzo a 37 punti, punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.

Hai tre possibilità per guardare Juventus Next Gen-Ascoli in streaming gratis:

Dove vedere Juventus Next Gen-Ascoli in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Juventus Next Gen-Ascoli” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    La Juventus Next Gen, nona con 27 punti, sta cercando di dare continuità ai propri risultati. Massimo Brambilla conferma il 3-4-3, modulo che punta su spinta sugli esterni e supporto offensivo di Vacca, Pugno e Anghelè, con Mangiapoco riferimento difensivo.

    L’Ascoli, terzo a 37 punti, arriva a Torino con l’obiettivo di restare in scia delle prime posizioni. Francesco Tomei si affida al 4-4-2, schema equilibrato che sfrutta qualità sulle fasce e solidità in difesa, con Silipo e Chakir a supporto dell’attacco.

    Le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Ascoli

    La Juventus Next Gen dovrebbe confermare il 3-4-3, puntando su ampiezza e dinamismo. L’Ascoli risponde con il 4-4-2, cercando equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

    Juventus Next Gen (3-4-3): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia, Rouhi, Savio, Makiobo, Faticanti, Pagnucco, Vacca, Pugno, Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla

    Ascoli (4-4-2): Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Brentan, D’Uffizi, Pinna, Silipo, Chakir. Allenatore: Francesco Tomei

