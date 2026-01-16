Chelsea-Brentford, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

L'avventura con il nuovo allenatore sembrava essere iniziata con il piede giusto per i Blues, che all'esordio avevano superato agevolmente il turno di Coppa con una vittoria contro il Charlton. Poi, l'asticella si è alzata, e sono arrivati i primi problemi, leggasi l'eliminazione dal torneo per mano dei Gunners. Ma ora è il momento di un nuovo banco di prova: la massima serie inglese. Il Brentford è in forma ma il sorpasso è possibile e in palio c'è un posto in Europa.