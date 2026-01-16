Vietato sbagliare: il Chelsea, attualmente all'ottavo posto in classifica con 31 punti, attende il Brentford, quinto con 33 punti, per il primo impegno di mister Rosenior in Premier League. Appuntamento fissato per sabato 17 gennaio 2026 a Stamford Bridge, Londra. Calcio d'inizio alle ore 16:00 italiane.
Chelsea-Brentford, dove vedere la partita in diretta TV e streaming
L'avventura con il nuovo allenatore sembrava essere iniziata con il piede giusto per i Blues, che all'esordio avevano superato agevolmente il turno di Coppa con una vittoria contro il Charlton. Poi, l'asticella si è alzata, e sono arrivati i primi problemi, leggasi l'eliminazione dal torneo per mano dei Gunners. Ma ora è il momento di un nuovo banco di prova: la massima serie inglese. Il Brentford è in forma ma il sorpasso è possibile e in palio c'è un posto in Europa.
Dove vedere Chelsea-Brentford in diretta TV e streaming gratis
Chelsea-Brentford, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:00, è una gara valida per la ventiduesima giornata di Premier League. La partita è disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Max (canale 205) e collegandosi su Sky Go. Streaming gratis disponibile anche su NOW, la piattaforma live e on demand.
Chelsea-Brentford, come arrivano le due squadre
Il Chelsea di Liam Rosenior ha dimostrato di aver ritrovato un po' di fiducia e di essere pronta a giocarsi il tutto per tutto. Del resto, non bisogna dimenticare che l'attuale formazione è praticamente la stessa, forse addirittura migliorata con qualche innesto, che la scorsa estate si è portata a casa il Mondiale per Club. Da troppo tempo, però, manca la vittoria in Premier: nelle ultime 5 partite, la squadra ha rimediato solo 2 sconfitte e tre pareggi. E a questo punto della stagione, non è rimasto più così tanto tempo per permettersi di sbagliare strada.
Nell’altra metà campo, il Brentford di Keith Joseph Andrews è in stato di grazia: in una zona interessante della classifica, si presenta a Stamford Bridge con una striscia di sei risultati positivi di fila. I punti di vantaggio sul Chelsea, però, sono solo due. Troppo pochi per mettersi comodi, e il cinismo della squadra di casa potrebbe fare la differenza. La scalata verso l'Empireo della classifica potrebbe essere ancora tutta da scrivere.
Le probabili formazioni di Chelsea-Brentford—
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Acheampong; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Delap. All: Liam Rosenior
Brentford (4-2-3-1): Kellehrer; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Jensen, Lewis-Potter,Schade; Thiago. All: Keith Joseph Andrews
