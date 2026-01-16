Avellino-Carrarese live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie B

Avellino-Carrarese, dove vedere in live streaming gratis e diretta TV la sfida valevole per la prima giornata di ritorno in Serie B.

Gennaro Dimonte 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 13:04)

Si gioca la prima giornata di ritorno in Serie B e c'è una sfida da non perdere tra Avellino e Carrarese. Sabato 17 gennaio allo stadio "Partenio" i campani e i toscani giocano per non farsi invischiare nella lotta alla salvezza, al momento distante. Fischio di inizio alle 15:00.

Avellino-Carrarese, il momento delle due squadre — Momento in cui non arrivano molte vittorie per i campani, all'undicesimo posto e saldamente al centro della classifica. Solo una sconfitta nelle ultime cinque, in casa del Catanzaro. Poi tre pareggi (Venezia, Palermo, Bari) e il vitale successo per 2-1 al Partenio contro la Sampdoria.

Rendimento altalenante ma finora utile per la salvezza per i ragazzi allenati da Antonio Calabro. La sconfitta per 4-1 contro il Monza sembrava aver aperto una striscia negativa che invece si è subito conclusa con lo 0-0 contro il Mantova e l'1-0 contro il Bari, squadre con lo stesso obiettivo della Città dei Marmi.

Le probabili formazioni di Avellino-Carrarese — AVELLINO (3-4-1-2): Daffara, Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Sounas; Biasci, Tutino. Allenatore: Raffaele Biancolino

CARRARESE (3-5-2): Bleve, Ruggeri, Illanes, Oliana; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Cicconi; Finotto, Abiuso. Allenatore: Antonio Calabro.