La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Ipswich-Blackburn: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
La Championship inglese mette in scena un confronto interessante: Ipswich-Blackburn, in programma sabato 17 gennaio alle ore 13:30. L’Ipswich, terzo a 44 punti, vuole consolidare il piazzamento nelle posizioni alte della classifica, mentre il Blackburn, ventesimo a 28 punti, cerca punti vitali per uscire dalla zona retrocessione. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.

Hai tre possibilità per guardare Ipswich-Blackburn in streaming gratis:

Dove vedere Ipswich-Blackburn in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è sufficiente aprire un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, ottenendo anche accesso a statistiche live.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Ipswich-Blackburn” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    L’Ipswich Town, terzo con 44 punti, sta disputando un campionato di alto livello e punta a consolidare la posizione in zona playoff. Kieran McKenna conferma il 4-2-3-1, modulo che bilancia solidità difensiva e dinamismo offensivo, con Philogene-Bidace e Akpom pronti a supportare l’attacco guidato da Egeli.

    Il Blackburn, ultimo a 28 punti, cerca continuità per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Valerien Ismael si affida al 3-4-1-2, schema che punta su compattezza difensiva e rapidità nelle ripartenze, con Morishita e Ohashi pronti a supportare Gudjohnsen in avanti.

    Le probabili formazioni di Ipswich-Blackburn

    L’Ipswich confermerà il 4-2-3-1, puntando su equilibrio e qualità tra le linee. Il Blackburn risponde con il 3-4-1-2, cercando solidità difensiva e pericolosità sulle transizioni.

    Ipswich Town (4-2-3-1): Walton, Davis, Kipré, O'Shea, Furlong, Matusiwa, Taylor, Philogene-Bidace, Akpom, Egeli, Monzon. Allenatore: Kieran McKenna

    Blackburn (3-4-1-2): Toth, McLoughlin, Wharton, Miller, Neve, Gardner-Hickman, Trondstad, Alebiousu, Morishita, Ohashi, Gudjohnsen. Allenatore: Valerien Ismael

