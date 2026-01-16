La Championship inglese offre un incontro di grande interesse con Coventry-Leicester, in programma sabato 17 gennaio alle ore 13:30. Il Coventry, primo a 52 punti, vuole continuare la corsa verso la promozione, mentre il Leicester, dodicesimo a 37 punti, cerca punti preziosi per risalire la classifica. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.
La diretta streaming
Coventry-Leicester streaming gratis: formazioni e diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Coventry-Leicester in streaming gratis:
Dove vedere Coventry-Leicester in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che trasmettono eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è sufficiente aprire un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, ottenendo accesso anche a statistiche e dati live.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Coventry, primo con 52 punti, sta vivendo un periodo di grande forma e punta a consolidare il primato. Frank Lampard conferma il 4-2-3-1, sistema che bilancia protezione difensiva e creatività a centrocampo, con Mason-Clark e Sakamoto pronti a supportare l’attacco guidato da Wright.
Il Leicester, dodicesimo a 37 punti, cerca continuità di risultati per avvicinarsi alla zona playoff. Marti Cifuentes si affida al 4-2-3-1, con equilibrio tra centrocampo e trequartisti, sfruttando Mavididi, Reid e Issahaku per creare occasioni a supporto di Ayew in attacco.
Le probabili formazioni di Coventry-Leicester—
Il Coventry confermerà il 4-2-3-1, puntando su solidità difensiva e qualità sulla trequarti. Il Leicester risponde con lo stesso modulo, cercando equilibrio e pericolosità nelle ripartenze.
Coventry (4-2-3-1): Collins, van Ewijk, Thomas, Kitching, Da Silva, Grimes, Allen, Rudoni, Mason-Clark, Sakamoto, Wright. Allenatore: Frank Lampard
Leicester (4-2-3-1): Stolarczyk, Thomas, Vestergaard, Nelson, Pereira, Skipp, James, Mavididi, Reid, Issahaku, Ayew. Allenatore: Marti Cifuentes
Per seguire lo streaming gratis di Coventry-Leicester, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
