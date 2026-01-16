derbyderbyderby streaming Coventry-Leicester streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Coventry-Leicester streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Coventry-Leicester: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Championship inglese offre un incontro di grande interesse con Coventry-Leicester, in programma sabato 17 gennaio alle ore 13:30. Il Coventry, primo a 52 punti, vuole continuare la corsa verso la promozione, mentre il Leicester, dodicesimo a 37 punti, cerca punti preziosi per risalire la classifica. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Hai tre possibilità per guardare Coventry-Leicester in streaming gratis:

Dove vedere Coventry-Leicester in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che trasmettono eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è sufficiente aprire un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, ottenendo accesso anche a statistiche e dati live.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Coventry-Leicester” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Coventry, primo con 52 punti, sta vivendo un periodo di grande forma e punta a consolidare il primato. Frank Lampard conferma il 4-2-3-1, sistema che bilancia protezione difensiva e creatività a centrocampo, con Mason-Clark e Sakamoto pronti a supportare l’attacco guidato da Wright.

    Il Leicester, dodicesimo a 37 punti, cerca continuità di risultati per avvicinarsi alla zona playoff. Marti Cifuentes si affida al 4-2-3-1, con equilibrio tra centrocampo e trequartisti, sfruttando Mavididi, Reid e Issahaku per creare occasioni a supporto di Ayew in attacco.

    Le probabili formazioni di Coventry-Leicester

    Il Coventry confermerà il 4-2-3-1, puntando su solidità difensiva e qualità sulla trequarti. Il Leicester risponde con lo stesso modulo, cercando equilibrio e pericolosità nelle ripartenze.

    Coventry (4-2-3-1): Collins, van Ewijk, Thomas, Kitching, Da Silva, Grimes, Allen, Rudoni, Mason-Clark, Sakamoto, Wright. Allenatore: Frank Lampard

    Leicester (4-2-3-1): Stolarczyk, Thomas, Vestergaard, Nelson, Pereira, Skipp, James, Mavididi, Reid, Issahaku, Ayew. Allenatore: Marti Cifuentes

