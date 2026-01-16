La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet , piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. Per accedere allo streaming è sufficiente aprire un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro , ottenendo anche accesso a statistiche live.

Il momento delle due squadre

Il Watford, quinto con 43 punti, sta disputando un campionato competitivo e punta a consolidare la propria posizione playoff. Javi García conferma il 4-4-2, schema che punta su equilibrio e intensità sulle fasce, con Maamma e Chakvetadze a supporto dell’attaccante Kjerrumgaard.