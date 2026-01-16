La Championship inglese offre un match di grande interesse: Watford-Millwall, in programma sabato 17 gennaio alle ore 13:30. Il Watford, quinto a 43 punti, punta a consolidare la posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Millwall, sesto a 41 punti, vuole dare continuità alla propria corsa verso i playoff. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.
Watford-Millwall
La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione.
Il momento delle due squadre—
Il Watford, quinto con 43 punti, sta disputando un campionato competitivo e punta a consolidare la propria posizione playoff. Javi García conferma il 4-4-2, schema che punta su equilibrio e intensità sulle fasce, con Maamma e Chakvetadze a supporto dell’attaccante Kjerrumgaard.
Il Millwall, sesto a 41 punti, arriva alla sfida con l’obiettivo di mantenere il passo dei primi posti. Alex Neil si affida al 4-4-1-1, modulo che privilegia compattezza difensiva e pericolosità in contropiede, con Emakhu e Smallbone pronti a supportare Coburn in avanti.
Le probabili formazioni di Watford-Millwall—
Il Watford confermerà il 4-4-2, puntando su ampiezza e dinamismo offensivo. Il Millwall risponde con il 4-4-1-1, cercando equilibrio e velocità nelle ripartenze.
Watford (4-4-2): Selvik, Ngakia, Pollock, Alleyne, Bola, Ince, Kyprianou, Louza, Maamma, Chakvetadze, Kjerrumgaard. Allenatore: Javi Garcia
Millwall (4-4-1-1): Benda, Byran, Cooper, Crama, Leonard, Ballo, Mazou-Sacko, Luongo, Emakhu, Smallbone, Coburn. Allenatore: Alex Neil
