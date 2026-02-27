Charlton-Wrexham: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Charlton-Wrexham in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

La gara tra Charlton Athletic e Wrexham AFC, in programma il 28 febbraio 2026 alle ore 16:00 al The Valley, si preannuncia determinante per gli equilibri del campionato di EFL Championship.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Il momento delle due squadre — Il Charlton arriva all’appuntamento dalla diciottesima posizione con 41 punti, raccolti grazie a 10 successi, 11 pareggi e 13 sconfitte. Il bilancio reti evidenzia qualche difficoltà strutturale: 33 gol segnati contro i 43 incassati. Tra le mura amiche l’andamento è stato discontinuo, con 7 vittorie, 4 pareggi e 5 ko, numeri che raccontano una squadra capace di colpi importanti ma ancora alla ricerca di stabilità.

Di fronte ci sarà un Wrexham lanciato in zona playoff, sesto con 54 punti frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. I gallesi vantano un attacco più prolifico, con 53 reti realizzate, a fronte di 45 subite. Anche lontano dal proprio stadio la squadra ha dimostrato solidità, collezionando 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, segnale di una competitività costante anche in trasferta.

L’ultimo incrocio tra le due formazioni si è chiuso con l’1-0 in favore del Wrexham, un risultato che conferma il momento positivo vissuto negli scontri diretti più recenti. Guardando alle ultime cinque partite, il trend sorride ancora agli ospiti: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, contro l’1 successo, 3 pareggi e 1 ko del Charlton. Una differenza di rendimento che potrebbe incidere sull’approccio mentale alla sfida, con il Wrexham che si presenta a Londra con maggiore fiducia e ambizioni di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.