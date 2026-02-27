Coventry-Stoke: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Coventry-Stoke in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 16:02)

La sfida tra Coventry City e Stoke City, in calendario sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16:00 al Coventry Building Society Arena, si inserisce in un momento chiave della stagione di EFL Championship. In palio ci sono punti pesanti, soprattutto per i padroni di casa, impegnati nella corsa al vertice.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Coventry-Stoke in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Championship.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Coventry-Stoke nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Il Coventry guida la classifica con 68 punti, costruiti attraverso 20 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Numeri che certificano un rendimento di alto livello, sostenuto da un attacco prolifico e da una difesa solida: 70 gol realizzati e 37 subiti. Tra le mura amiche il cammino è stato quasi impeccabile, con 12 successi, 3 pareggi e una sola battuta d’arresto, a conferma di un fortino difficile da espugnare.

Situazione diversa per lo Stoke City, attualmente tredicesimo con 47 punti, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. La differenza reti (38 fatti, 32 incassati) racconta una squadra capace di restare in equilibrio ma meno continua rispetto alle prime della classe. Lontano da casa, infatti, lo Stoke ha alternato buone prove a passaggi a vuoto: 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, un rendimento che evidenzia qualche fragilità esterna.

A rendere il confronto ancora più intrigante c’è il precedente più recente, che ha visto lo Stoke imporsi per 1-0. Un risultato che potrebbe rappresentare uno stimolo in più per il Coventry, chiamato a riscattare quella sconfitta. Anche perché il momento di forma sembra pendere dalla parte dei biancocelesti: nelle ultime cinque gare sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Lo Stoke, invece, nello stesso arco temporale ha raccolto soltanto 1 successo, accompagnato da 2 pareggi e 2 ko.