derbyderbyderby streaming Coventry-Stoke: dove vedere la partita in streaming gratis

STREAMING

Coventry-Stoke: dove vedere la partita in streaming gratis

Coventry-Stoke: dove vedere la partita in streaming gratis - immagine 1
Segui Coventry-Stoke in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match
Michele Massa
Michele Massa

La sfida tra Coventry City e Stoke City, in calendario sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16:00 al Coventry Building Society Arena, si inserisce in un momento chiave della stagione di EFL Championship. In palio ci sono punti pesanti, soprattutto per i padroni di casa, impegnati nella corsa al vertice.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Guarda Coventry-Stoke gratuitamente su SISAL

Vivi le emozioni di Coventry-Stoke su GOLDBET

Segui tutte le azioni di Coventry-Stoke su LOTTOMATICA

Dove vedere Coventry-Stoke in diretta TV e streaming gratis

—  

La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Championship.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

streaming live
Streaming Live Gratis

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

Partite in streaming live
Partite in streaming live

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Coventry-Stoke nella sezione Live Streaming.

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Coventry guida la classifica con 68 punti, costruiti attraverso 20 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Numeri che certificano un rendimento di alto livello, sostenuto da un attacco prolifico e da una difesa solida: 70 gol realizzati e 37 subiti. Tra le mura amiche il cammino è stato quasi impeccabile, con 12 successi, 3 pareggi e una sola battuta d’arresto, a conferma di un fortino difficile da espugnare.

    Situazione diversa per lo Stoke City, attualmente tredicesimo con 47 punti, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. La differenza reti (38 fatti, 32 incassati) racconta una squadra capace di restare in equilibrio ma meno continua rispetto alle prime della classe. Lontano da casa, infatti, lo Stoke ha alternato buone prove a passaggi a vuoto: 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, un rendimento che evidenzia qualche fragilità esterna.

    A rendere il confronto ancora più intrigante c’è il precedente più recente, che ha visto lo Stoke imporsi per 1-0. Un risultato che potrebbe rappresentare uno stimolo in più per il Coventry, chiamato a riscattare quella sconfitta. Anche perché il momento di forma sembra pendere dalla parte dei biancocelesti: nelle ultime cinque gare sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Lo Stoke, invece, nello stesso arco temporale ha raccolto soltanto 1 successo, accompagnato da 2 pareggi e 2 ko.

    Non perdere l’occasione di seguire Coventry-Stoke in diretta streaming gratis su SISAL

    Accedi al GOLDBET e vivi tutte le emozioni della regular season 

    Non perderti nemmeno un goal di Coventry-Stoke in streaming live gratis su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Liverpool-West Ham, dove vedere la partita in diretta TV e streaming
    Chicago-Montreal streaming gratis: dove vedere la MLS in diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA