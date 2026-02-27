Liverpool-West Ham, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Il Liverpool FC ospita il West Ham United FC nella 28ª giornata di Premier League: Reds a caccia della zona Champions, Hammers in piena lotta salvezza. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Silvia Cannas Simontacchi 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 16:02)

Il Liverpool campione in carica attende il West Ham per l'incontro valido per la 28^ giornata di Premier League. Le ultime tre vittorie di fila conquistate dai Merseysiders hanno rinverdito le ambizioni per un posto in Champions League, che ora sembra più che mai a portata di mano. I padroni di casa sono infatti sesti in classifica con 45 punti, a pari merito con il Chelsea, e del resto, considerando gli investimenti fatti in estate per rinforzare la squadra, si tratta di un obiettivo che non si può mancare. Diversa la situazione del West Ham, attualmente in diciottesima posizione con soli 25 punti, che ancora sta faticando a uscire dalla bonaccia della zona retrocessione.

Appuntamento fissato per sabato 28 febbraio 2026 ad Anfield, la tana del Liverpool. Calcio d'inizio fissato per le ore 16:00 italiane. Se i padroni di casa cercheranno di vincere a tutti i costi per mettere pressione al Chelsea, al Manchester United e forse persino all'Aston Villa, anche gli ospiti stanno rialzando la testa, e si trovano ora a sole due lunghezze di distanza dal Nottingham. La gara quindi sarà tutto fuorché noiosa.

Vuoi vedere i maggiori eventi sportivi in streaming gratis e diretta live? Ecco come puoi fare:

Dove vedere Liverpool-West Ham in diretta TV e streaming gratis Liverpool-West Ham, in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16:00, è un incontro valido per la 28^ giornata di Premier League. La diretta dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati in su Sky Sport Max (canale 205) e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi GOLDBET

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi SISAL

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi LOTTOMATICA

Liverpool-West Ham, come arrivano le due squadre — Il Liverpool, guidato da Arne Slot, sta finalmente ritrovando la fiducia. Nelle ultime cinque partite, la squadra di casa ha raccolto 2 sconfitte e 3 vittorie nelle ultime cinque partite, dati che, sebbene il titolo si stia ormai scucendo dal petto, non fanno sperare in una stagione non completamente da buttare. I 42 gol segnati contro i 35 subiti sono lo specchio delle condizioni di una squadra che, ora più che mai, ha bisogno urgente di conferme.

Nell'altra metà campo, il West Ham di Nuno Espirito Santo promette di essere un avversario insidioso. Con una sconfitta, 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime cinque partite, gli Hammers devono affrettarsi a dimostrare il loro sangue freddo e mantenere quanto promesso con uno splendido girone di ritorno.

Le probabili formazioni di Liverpool-West Ham — Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Ekitike. All: Arne Slot

West Ham (4-2-3-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandez, Magassa; Bowen, Soucek, Summerville; Castellanos. All: Nuno Espirito Santo