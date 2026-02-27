Lo streaming gratis della gara di campionato Chicago-Montreal: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

La MLS propone una sfida interessante sabato 28 febbraio alle ore 20:30, quando Chicago e Montreal si affrontano dopo un esordio amaro per entrambe. Le due squadre hanno infatti perso la prima gara stagionale e cercano immediatamente riscatto per non restare già attardate in classifica. Inizio di campionato, certo, ma punti che iniziano già a pesare nella corsa ai playoff.