La MLS propone una sfida interessante sabato 28 febbraio alle ore 20:30, quando Chicago e Montreal si affrontano dopo un esordio amaro per entrambe. Le due squadre hanno infatti perso la prima gara stagionale e cercano immediatamente riscatto per non restare già attardate in classifica. Inizio di campionato, certo, ma punti che iniziano già a pesare nella corsa ai playoff.
Chicago-Montreal streaming gratis: dove vedere la MLS in diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Chicago-Montreal in streaming gratis:
Dove vedere Chicago-Montreal in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale, utili per analizzare ogni momento del match.
Il momento delle due squadre—
Il Chicago arriva a questa sfida con l’obiettivo di reagire dopo un debutto complicato. Serve maggiore solidità difensiva e più concretezza sotto porta per invertire subito la rotta e dare fiducia all’ambiente.
Il Montreal, anch’esso sconfitto all’esordio, vuole dimostrare di poter competere fin dalle prime settimane di campionato. Ritrovare equilibrio tra fase offensiva e copertura sarà fondamentale per portare a casa i primi punti stagionali.
