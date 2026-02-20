Chelsea-Burnley, dove vedere il match in diretta televisiva e streaming LIVE

Tra gli incontri che andranno in scena in questo fine settimana di calcio figura anche quella tra il Chelsea ed il Burnley e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in...

Jacopo del Monaco 20 febbraio - 19:31

Tra gli incontri che andranno in scena in questo fine settimana di calcio figura anche quella tra il Chelsea ed il Burnley e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 27 della Premier League. L'incontro, che si terrà presso lo Stamford Bridge, avrà inizio alle ore 16:00 di domani pomeriggio. Nel corso del girone d'andata, le due due squadre hanno giocato contro il 22 novembre ed i Blues hanno vinto 0-2 grazie alle reti di Enzo Fernandez e Pedro Neto.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Chelsea-Burnley, dove vedere l'incontro — La gara di domani pomeriggio metterà in palio tre punti che possono risultare importanti per entrambe le squadre. I Campioni del Mondo hanno come obiettivo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Gli ospiti, dal canto loro, proveranno ancora a lottare per la salvezza. La partita tra il Chelsea ed il Burnley sarà visibile in diretta televisiva sul canale Sky Sport Calcio, mentre in streaming si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivare le due squadre alla partita — Il Chelsea allenato da Liam Rosenior, in questo momento occupa la quinta posizione della massima competizione inglese avendo totalizzato 44 punti. Negli ultimi cinque impegni di quest'annata, i detentori della Conference League nonché Campioni del Mondo in carica hanno in tre competizioni a livello nazionale: campionato, due vittorie contro West Ham (3-2) e Wolverhampton (1-3) ed un pareggio casalingo per 2-2 contro il Leeds United; Carabao Cup, sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal nella semifinale di ritorno e conseguente eliminazione dal torneo; FA Cup, passaggio del turno grazie al poker fuori casa contro l'Hull City.

Il Burnley guidato da Scott Parker, dal canto suo, si trova al diciannovesimo e penultimo posto in Premier League con soli 18 punti e ne ha ben nove in meno rispetto alla zona salvezza. I Clarets, dopo aver ottenuto in campionato un pareggio per 2-2 in casa contro il Tottenham, due sconfitte per mano del Sunderland (3-0) e del West Ham (0-2), hanno vinto 2-3 in trasferta contro il Crystal Palace. La scorsa settimana, però, il club della massima divisione inglese ha salutato anzitempo la FA Cup avendo perso 1-2 contro il Mansfield, club che milita in League One.

Probabili formazioni — I padroni di casa dovranno fare i conti con le assenze di Essugo, Colwill, Bynoe-Gittes e Wiley, mentre sono in dubbio Cucurella e Jørgensen. Per quanto riguarda la squadra ospite, invece, non ci saranno gli infortunati Broja, Beyer, Cullen, Amdouni, Tresor e Roberts. L'unico in dubbio è Tuanzebe.

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Fofana, Chalobah, Hato; A. Santos, Caicedo; Palmer, Fernández, P. Neto; J. Pedro. Allenatore: Rosenior

BURNLEY (3-4-2-1): Dúbravka; Laurent, Worrall, Estève; Waker, Ugochukwu, Mejbri, Humphreys; Edwards, Anthony; Flemming. Allenatore: Parker