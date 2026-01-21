I londinesi puntano ad entrare tra le prime otto in classifica, mentre la squadra cipriota ha ancora delle possibilità per qualificarsi ai Play-off

Jacopo del Monaco 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 11:02)

Tra i match valevoli per la settima nonché penultima giornata della Champions League figura anche quello tra il Chelsea ed il Pafos e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due compagini, infatti, scenderanno in campo alle ore 21:00 di questa sera. La partita che metterà di fronte i londinesi ed i ciprioti si giocherà presso lo Stamford Bridge di Londra.

Chelsea-Pafos, dove vedere il match — La squadra che detiene sia la Conference League che il titolo di Campione del Mondo punterà alla vittoria con la possibilità di andare agli ottavi di finale senza passare per i Play-off. I ciprioti, dal canto loro, possono ancora sperare nella qualificazione ai Play-off e potrebbero approfittare di alcuni risultati di ieri sera. L'incontro tra Chelsea e Pafos data visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 256, ed in streaming su Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre — Il Chelsea, che da quasi due settimane ha come allenatore l'inglese Liam Rosenior arrivato dallo Strasburgo al posto dell'esonerato Enzo Maresca, in questo momento la sesta posizione in Premier League con 34 punti e la quattordicesima in Champions avendo totalizzato 10 punti. Negli ultimi incontri disputati, i Blues hanno giocato in tre competizioni nazionali: campionato, dove ha pareggiato 1-1 contro il Manchester City, perso contro il Fulham (2-1) e vinto contro il Brentford (2-0); FA Cup, match vinto per 1-5 in casa del Charlton; Carabao Cup, sconfitta nella semifinale d'andata contro l'Arsenal (2-3). Nell'ultimo turno della massima competizione europea, invece, ha perso 2-1 in trasferta contro l'Atalanta.

Il Pafos, guidato dallo spagnolo Albert Celades, in questo momento si trova al terzo posto del campionato cipriota con 37 punti, gli stessi dell'Aris Limassol. In Champions League, invece, occupa la posizione numero ventinove della classifica con 6 punti, due in meno rispetto ad alcune squadre che sono in zona Play-off. Nelle ultime cinque partite disputate, il Pafos ha ottenuto due vittorie ed altrettante sconfitte nella massima divisione nazionale, mentre in coppa ha passato il turno grazie al successo per 2-1 contro l'Akritas. Nella massima competizione europea, invece, nell'ultimo match ha perso 2-0 a Torino contro la Juventus.

Probabili formazioni — Tra le fila dei padroni di casa mancheranno, per infortunio, Colwill e Lavia, mentre sono in dubbio Estevão, Malo Gusto, Adarabioyo, Bynoe-Gittens ed Essugo. Per quanto riguarda la squadra ospite, invece, ci sono dubbi sulla possibile presenza di João Correia, Goldar e dell'ex della gara David Luiz.

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; A. Santos, Fernández; P. Neto, Palmer, Garnacho; J. Pedro. Allenatore: Rosenior

PAFOS (4-3-2-1): Michael; Bruno, Luckassen, Pileas, Sema; Dragomir, Šunjić, Pêpê; Oršić, Jajá; Bassouamina. Allenatore: Celades