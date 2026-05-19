Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte il Chelsea ed il Tottenham e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, chiuderanno la trentasettesima nonché penultima giornata della Premier League. Il match tutto londinese avrà inizio alle ore 21:15 e si disputerà presso lo Stamford Bridge. Nel girone d'andata, i due club si sono sfidati il 1 novembre ed i Blues hanno ottenuto i tre punti grazie alla rete di João Pedro.

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Chelsea-Tottenham, dove vedere la gara

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Come arrivano le due squadre alla partita

I padroni di casa hanno ancora la possibilità di conquistare la qualificazione per unae, davanti al loro pubblico, cercheranno di non sbagliare. La squadra ospite, dal canto suo, ha la possibilità di conquistare laed una vittoria permetterebbe loro di ottenere quest'obiettivo condannando, così, ilalla retrocessione in. Il derby di Londra che metterà di fronte Chelsea e Tottenham sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Calcio, mentre in streaming si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.Il Chelsea, decimo in classifica conpunti, terminerà la stagione consulla panchina, il quale sta guidando ad interim la squadra dopo l'esonero di. Per la prossima stagione, i Blues hanno scelto come nuovo tecnico l'ex Bayer Leverkusen e Real Madrid. La squadra di casa arriva a quest'incontro dopo aver persola finale dicontro il, mentre in campionato non vince dall'contro l'datato 4 marzo. Dopo quella vittoria, il Chelsea ha perso sei match di fila e nella scorsa giornata ha pareggiatoin casa del

Birmingham, Inghilterra - 3 maggio 2026: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham, esulta per la vittoria dopo la partita di Premier League tra Aston Villa e Tottenham al Villa Park. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Il Tottenham, dal canto suo, ha iniziato la stagione con il danese Thomas Frank, per poi esonerarlo e chiamare al suo posto l'ex Juventus Igor Tudor. Anche quest'ultimo, però, è stato sollevato dall'incarico e gli Spurs hanno preso Roberto De Zerbi. Attualmente, la squadra londinese è 17esima con 38 punti, soltanto due in più del West Ham in zona retrocessione. Dopo tre mesi e mezzo senza vincere un incontro, il 25 aprile il Tottenham ha battuto 0-1 il Wolverhampton mentre all'inizio del mese in corso ha vinto 1-2 in casa dell'Aston Villa. Nello scorso turno di Premier, invece, gli Spurs hanno pareggiato 1-1 contro il Leeds United.

Probabili formazioni

Per l'incontro di questa sera, i padroni di casa dovranno ancora fare a meno degli infortunati, Bynoe-Gittens e Derry, mentre ci sono dubbi sulla presenza di. Gli ospiti, dal canto loro, non avranno a disposizione Davies e, mentree Solanke sono in dubbio.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; M. Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernández, P. Neto; J. Pedro. Allenatore: McFarlane

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Danso, van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Callagher, Tel; Richarlison. Allenatore: De Zerbi

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