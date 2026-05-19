L'incontro che chiuderà la penultima giornata del campionato inglese metterà in palio tre punti fondamentali per la zona Europa e la salvezza
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Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte il Chelsea ed il Tottenham e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, chiuderanno la trentasettesima nonché penultima giornata della Premier League. Il match tutto londinese avrà inizio alle ore 21:15 e si disputerà presso lo Stamford Bridge. Nel girone d'andata, i due club si sono sfidati il 1 novembre ed i Blues hanno ottenuto i tre punti grazie alla rete di João Pedro.
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Chelsea-Tottenham, dove vedere la garaI padroni di casa hanno ancora la possibilità di conquistare la qualificazione per una competizione europea e, davanti al loro pubblico, cercheranno di non sbagliare. La squadra ospite, dal canto suo, ha la possibilità di conquistare la salvezza ed una vittoria permetterebbe loro di ottenere quest'obiettivo condannando, così, il West Ham alla retrocessione in Championship. Il derby di Londra che metterà di fronte Chelsea e Tottenham sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Calcio, mentre in streaming si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.
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Come arrivano le due squadre alla partitaIl Chelsea, decimo in classifica con 49 punti, terminerà la stagione con Calum McFarlane sulla panchina, il quale sta guidando ad interim la squadra dopo l'esonero di Liam Rosenior. Per la prossima stagione, i Blues hanno scelto come nuovo tecnico l'ex Bayer Leverkusen e Real Madrid Xabi Alonso. La squadra di casa arriva a quest'incontro dopo aver perso 0-1 la finale di FA Cup contro il Manchester City, mentre in campionato non vince dall'1-4 contro l'Aston Villa datato 4 marzo. Dopo quella vittoria, il Chelsea ha perso sei match di fila e nella scorsa giornata ha pareggiato 1-1 in casa del Liverpool.
Il Tottenham, dal canto suo, ha iniziato la stagione con il danese Thomas Frank, per poi esonerarlo e chiamare al suo posto l'ex Juventus Igor Tudor. Anche quest'ultimo, però, è stato sollevato dall'incarico e gli Spurs hanno preso Roberto De Zerbi. Attualmente, la squadra londinese è 17esima con 38 punti, soltanto due in più del West Ham in zona retrocessione. Dopo tre mesi e mezzo senza vincere un incontro, il 25 aprile il Tottenham ha battuto 0-1 il Wolverhampton mentre all'inizio del mese in corso ha vinto 1-2 in casa dell'Aston Villa. Nello scorso turno di Premier, invece, gli Spurs hanno pareggiato 1-1 contro il Leeds United.
Probabili formazioniPer l'incontro di questa sera, i padroni di casa dovranno ancora fare a meno degli infortunati Estevão, Bynoe-Gittens e Derry, mentre ci sono dubbi sulla presenza di João Pedro. Gli ospiti, dal canto loro, non avranno a disposizione Davies e Kulusevski, mentre Vicario e Solanke sono in dubbio.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; M. Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernández, P. Neto; J. Pedro. Allenatore: McFarlane
TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Danso, van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Callagher, Tel; Richarlison. Allenatore: De Zerbi
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