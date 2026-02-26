La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Clermont, dove Clermont e Dunkerque si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la quindicesima posizione con 25 punti e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sono sesti a quota 38 e puntano a consolidare il piazzamento playoff. Una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre.