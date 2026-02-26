derbyderbyderby streaming Clermont-Dunkerque diretta tv live: formazioni e streaming gratis

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Clermont-Dunkerque: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Clermont, dove Clermont e Dunkerque si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la quindicesima posizione con 25 punti e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sono sesti a quota 38 e puntano a consolidare il piazzamento playoff. Una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Clermont-Dunkerque in streaming gratis:

Dove vedere Clermont-Dunkerque in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni momento del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Clermont-Dunkerque nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Clermont, quindicesimo con 25 punti, sta cercando punti fondamentali per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona retrocessione. La squadra guidata da Grégory Proment punta su solidità difensiva e compattezza del centrocampo.

    Il Dunkerque, sesto con 38 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la posizione playoff. La formazione di Albert Sanchez cerca di sfruttare il palleggio centrale e le fasce laterali per creare occasioni da gol.

    Le probabili formazioni di Clermont-Dunkerque

    Il Clermont dovrebbe schierarsi con il 4-1-4-1, modulo che assicura equilibrio tra difesa e centrocampo e supporto alla punta unica.

    Il Dunkerque risponde con il 4-1-4-1, sistema pensato per garantire solidità difensiva e ampiezza offensiva sulle fasce laterali.

    Clermont (4-1-4-1): Guivarch, Boto, Salmier, M'Bahia, Konaté, Gastien, Fakili, Ackra, Astic, Camblan, Socka. Allenatore: Grégory Proment

    Dunkerque (4-1-4-1): Niflore, Linguet, Sasso, Kondo, Georgen, Diongu, Yassine, Sekongo, Bardeli, Essimi, Robinet. Allenatore: Albert Sanchez

