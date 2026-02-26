La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Clermont, dove Clermont e Dunkerque si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la quindicesima posizione con 25 punti e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sono sesti a quota 38 e puntano a consolidare il piazzamento playoff. Una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre.
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Il momento delle due squadre—
Il Clermont, quindicesimo con 25 punti, sta cercando punti fondamentali per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona retrocessione. La squadra guidata da Grégory Proment punta su solidità difensiva e compattezza del centrocampo.
Il Dunkerque, sesto con 38 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la posizione playoff. La formazione di Albert Sanchez cerca di sfruttare il palleggio centrale e le fasce laterali per creare occasioni da gol.
Le probabili formazioni di Clermont-Dunkerque—
Il Clermont dovrebbe schierarsi con il 4-1-4-1, modulo che assicura equilibrio tra difesa e centrocampo e supporto alla punta unica.
Il Dunkerque risponde con il 4-1-4-1, sistema pensato per garantire solidità difensiva e ampiezza offensiva sulle fasce laterali.
Clermont (4-1-4-1): Guivarch, Boto, Salmier, M'Bahia, Konaté, Gastien, Fakili, Ackra, Astic, Camblan, Socka. Allenatore: Grégory Proment
Dunkerque (4-1-4-1): Niflore, Linguet, Sasso, Kondo, Georgen, Diongu, Yassine, Sekongo, Bardeli, Essimi, Robinet. Allenatore: Albert Sanchez
