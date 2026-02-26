La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Laval, dove Laval e Nancy si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la diciassettesima posizione con 18 punti e cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti sono quattordicesimi a quota 26 e puntano a consolidare la propria posizione a metà classifica. Una partita importante per entrambe le squadre in chiave salvezza.