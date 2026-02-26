derbyderbyderby streaming Laval-Nancy, dove guardare lo streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Laval-Nancy: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Laval, dove Laval e Nancy si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la diciassettesima posizione con 18 punti e cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti sono quattordicesimi a quota 26 e puntano a consolidare la propria posizione a metà classifica. Una partita importante per entrambe le squadre in chiave salvezza.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Laval-Nancy in streaming gratis:

Dove vedere Laval-Nancy in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per analizzare ogni fase del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Laval-Nancy nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Laval, diciassettesimo con 18 punti, cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra guidata da Olivier Frapolli punta su compattezza difensiva e ripartenze rapide per sfruttare le occasioni.

    Il Nancy, quattordicesimo a 26 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica. La formazione di Pablo Correa punta su equilibrio tra centrocampo e attacco, cercando di creare occasioni con supporto dalle fasce laterali.

    Le probabili formazioni di Laval-Nancy

    Il Laval dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, modulo pensato per garantire solidità difensiva e ampiezza offensiva.

    Il Nancy risponde con il 4-5-1, sistema che favorisce controllo del centrocampo e equilibrio tra difesa e attacco.

    Laval (4-2-3-1): Samassa, Aradj, Pellenard, Tavares, Vargas, Thomas, Mandouki, Sanna, Maggiotti, Sellouki, Tchokounté. Allenatore: Olivier Frapolli

    Nancy (4-5-1): Basillo, Julloux, Nahounou, Saint-Ruf, Mendy, Experience, Evans, Cazim Suljic, Bouriaud, Fdaouch, Ouotro. Allenatore: Pablo Correa

