La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Laval, dove Laval e Nancy si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la diciassettesima posizione con 18 punti e cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti sono quattordicesimi a quota 26 e puntano a consolidare la propria posizione a metà classifica. Una partita importante per entrambe le squadre in chiave salvezza.
La diretta streaming
Laval-Nancy, dove guardare lo streaming gratis: formazioni e diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Laval-Nancy in streaming gratis:
Dove vedere Laval-Nancy in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per analizzare ogni fase del match.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Laval, diciassettesimo con 18 punti, cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra guidata da Olivier Frapolli punta su compattezza difensiva e ripartenze rapide per sfruttare le occasioni.
Il Nancy, quattordicesimo a 26 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica. La formazione di Pablo Correa punta su equilibrio tra centrocampo e attacco, cercando di creare occasioni con supporto dalle fasce laterali.
Le probabili formazioni di Laval-Nancy—
Il Laval dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, modulo pensato per garantire solidità difensiva e ampiezza offensiva.
Il Nancy risponde con il 4-5-1, sistema che favorisce controllo del centrocampo e equilibrio tra difesa e attacco.
Laval (4-2-3-1): Samassa, Aradj, Pellenard, Tavares, Vargas, Thomas, Mandouki, Sanna, Maggiotti, Sellouki, Tchokounté. Allenatore: Olivier Frapolli
Nancy (4-5-1): Basillo, Julloux, Nahounou, Saint-Ruf, Mendy, Experience, Evans, Cazim Suljic, Bouriaud, Fdaouch, Ouotro. Allenatore: Pablo Correa
Per seguire lo streaming gratis di Laval-Nancy, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA