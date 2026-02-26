La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Grenoble, dove Grenoble e Boulogne si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la dodicesima posizione con 28 punti e puntano a conquistare punti importanti per risalire la classifica, mentre gli ospiti sono tredicesimi a quota 26 e arrivano a questa sfida con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona calda. Una partita equilibrata che potrebbe pesare sulla corsa alla salvezza.
La diretta streaming
Grenoble-Boulogne, formazioni e streaming gratis: la diretta tv live
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per analizzare ogni momento del match.
Il momento delle due squadre—
Il Grenoble, dodicesimo con 28 punti, cerca continuità e punti pesanti per consolidare la propria posizione in classifica. La squadra guidata da Franck Rizzetto punta su difesa solida e copertura del centrocampo per creare occasioni in ripartenza.
Il Boulogne, tredicesimo a 26 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di risalire la classifica e assicurarsi la salvezza. La formazione di Fabian Dagneaux cerca equilibrio tra reparto difensivo e spinta offensiva, sfruttando la velocità sulle fasce laterali.
Le probabili formazioni di Grenoble-Boulogne—
Il Grenoble dovrebbe schierarsi con il 5-3-2, modulo pensato per garantire solidità difensiva e supporto alle due punte.
Il Boulogne risponde con il 4-1-4-1, sistema che assicura equilibrio tra centrocampo e attacco, con ampiezza sulle corsie laterali.
Grenoble (5-3-2): Diop, Zahui, Paquiez, Vidal, Mambo, Xantippe, Valls, M'Bock, Bangré, Kerouedan, Elphege. Allenatore: Franck Rizzetto
Boulogne (4-1-4-1): Uriev, Boyer, Zohoré, Pinot, Thiam, Martin, Farissi, Binet, Duflos, Platret, Capuano. Allenatore: Fabian Dagneaux
