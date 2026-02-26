La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Grenoble, dove Grenoble e Boulogne si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la dodicesima posizione con 28 punti e puntano a conquistare punti importanti per risalire la classifica, mentre gli ospiti sono tredicesimi a quota 26 e arrivano a questa sfida con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona calda. Una partita equilibrata che potrebbe pesare sulla corsa alla salvezza.