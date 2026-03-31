Clippers-Blazers Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Nonostante i bookmakers affermino il contrario, la sfida tra Clippers e Blazers potrebbe rivelarsi molto più equilibrata. I californiani partono favoriti perchè sono reduci da una lunga striscia positiva di risultati e negli ultimi 10 precedenti hanno perso solo una volta (9 vittorie). Tuttavia, il momento di forma di Portland suggerisce che non sarà una gara semplice.
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Come accedere allo streaming:—
Qui Portland Blazers—
I Blazers, infatti, stanno giocando bene nelle ultime settimane: hanno vinto 7 delle ultime 10 partite e soprattutto stanno difendendo molto meglio rispetto alla media stagionale. Questo è un fattore chiave, perché li rende competitivi anche contro squadre più attrezzate. Non a caso, coprono spesso lo spread, quindi anche quando perdono lo fanno con scarti ridotti.
Qui Los Angeles Clippers—
Dall’altra parte, i Clippers restano una squadra più completa e con più talento offensivo, guidati da Kawhi Leonard e supportati da giocatori come Darius Garland. Proprio Garland è uno dei profili più interessanti per le giocate individuali: arriva da un ottimo periodo realizzativo e ha un volume di tiri elevato, quindi la linea punti proposta è attaccabile verso l’alto.
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