Clippers-Blazers Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Clippers-Blazers, match valido la fase conclusiva della regular-season: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 31 marzo - 19:21

Nonostante i bookmakers affermino il contrario, la sfida tra Clippers e Blazers potrebbe rivelarsi molto più equilibrata. I californiani partono favoriti perchè sono reduci da una lunga striscia positiva di risultati e negli ultimi 10 precedenti hanno perso solo una volta (9 vittorie). Tuttavia, il momento di forma di Portland suggerisce che non sarà una gara semplice.

Clippers-Blazers: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv — CLIPPERS BLAZERS NBA BASKET DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Los Angeles Clippers e Portland Blazers in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming: —

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Clippers-Blazers nel palinsesto Live

Qui Portland Blazers — I Blazers, infatti, stanno giocando bene nelle ultime settimane: hanno vinto 7 delle ultime 10 partite e soprattutto stanno difendendo molto meglio rispetto alla media stagionale. Questo è un fattore chiave, perché li rende competitivi anche contro squadre più attrezzate. Non a caso, coprono spesso lo spread, quindi anche quando perdono lo fanno con scarti ridotti.

Qui Los Angeles Clippers — Dall’altra parte, i Clippers restano una squadra più completa e con più talento offensivo, guidati da Kawhi Leonard e supportati da giocatori come Darius Garland. Proprio Garland è uno dei profili più interessanti per le giocate individuali: arriva da un ottimo periodo realizzativo e ha un volume di tiri elevato, quindi la linea punti proposta è attaccabile verso l’alto.