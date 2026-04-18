Colorado-Inter Miami Streaming e Diretta Tv: dove vedere la MLS LIVE

I Colorado Rapids ospitano l'Inter Miami di Lionel Messi. A Denver confronto di alta classifica in MLS tra due delle squadre più prolifiche di questo avvio di stagione: padroni di casa imbattuti tra le mura amiche, ma gli ospiti vogliono risalire la china dopo due giornate senza successi. Guarda ora Colorado-Inter Miami GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Qui Colorado—
I Rapids sono reduci da una goleada per 6-2 contro Houston Dynamo, risultato che li ha portati al 6° posto nella Western Conference. Il dato più impressionante riguarda il rendimento interno: 3 vittorie su 3 in casa nel 2026 con 12 gol segnati.La squadra di Wells abbina un attacco esplosivo a una grande solidità iniziale nelle partite casalinghe, con zero gol subiti nei primi tempi. Il momento è quindi estremamente positivo.
Qui Inter Miami—
L’Inter Miami vive una fase di transizione ma con risultati solidi: è 3° nella Eastern Conference e arriva da 6 risultati utili consecutivi. Il match segna anche l’inizio della gestione ad interim di Angel Guillermo Hoyos dopo l’era Javier Mascherano.
Grande attenzione su Lionel Messi, capocannoniere della squadra, che cerca di evitare la seconda gara consecutiva senza segnare, evento mai verificatosi nel 2026. Nonostante il cambio tecnico, la squadra mantiene aspettative alte e un potenziale offensivo di primo livello.
Colorado-Inter Miami, probabili formazioni—
Colorado Rapids (3-4-3): Steffen; Thompson, Herrington, Holding; Aaronson, Ojediran, Atencio, Frederick; Sealy, Navarro, Yapi.
Inter Miami (4-4-1-1): St. Clair; Fray, Falcon, Micael, Lujan; Silvetti, De Paul, Bright, Segovia; Messi; Berterame.
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