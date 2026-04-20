Cordoba-Platense: le probabili formazioni e streaming gratuito della gara

Central Cordoba in difficoltà e con problemi offensivi evidenti, Platense più solido ma poco incisivo

Stefano Sorce 20 aprile - 01:29

C’è un tipo di partita che non nasce per entusiasmare, ma per pesare. Central Cordoba contro Platense rientra esattamente in questa categoria: lunedì 20 aprile 2026, alle 22:15, Central Córdoba ospita Platense in una sfida dove conta più non sbagliare che inventare. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CORDOBA-PLATENSE SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Central Cordoba arriva con il fiato corto. Le tre sconfitte consecutive hanno tolto certezze e, guardando i numeri, il problema è evidente: si crea poco e si concede troppo. È una squadra che fatica a costruire occasioni vere e che spesso si ritrova a rincorrere partite già compromesse. Eppure, giocando in casa, potrebbe trovare quella reazione che finora è mancata.

Il Platense, invece, vive una situazione diversa ma non per questo semplice. Pareggia tanto, perde poco, ma vince anche raramente. È una squadra ordinata, che concede poco agli avversari, ma che allo stesso tempo fatica terribilmente a essere incisiva sotto porta. Il risultato? Partite bloccate, ritmi bassi e punteggi corti. Il contesto è chiaro: due squadre con difficoltà offensive, due squadre che non vogliono scoprirsi. È il classico match che si gioca sugli episodi, dove basta un errore o una giocata isolata per indirizzare tutto.

Le probabili formazioni di Central Cordoba-Platense — Il Central Cordoba dovrebbe schierarsi con una linea difensiva a quattro composta da Moyano, Pignani, Mansilla e Quiroga davanti al portiere Aguerre. A centrocampo spazio a Martinez, Vera, Cravero e Barrera, mentre in attacco agiranno Santos e Naya.

Il Platense risponde con una difesa a quattro formata da Saborido, Mendia, Cuesta e Silva davanti a Borgogno. In mezzo al campo Ferreira e Gómez garantiranno equilibrio, con Mainero, Zapiola e Gauto alle spalle dell’unica punta Nasif.

Central Cordoba (4-4-2): Aguerre; Moyano, Pignani, Mansilla, Quiroga; Martinez, Vera, Cravero, Barrera; Santos, Naya.

Platense (4-2-3-1): Borgogno; Saborido, Mendia, Cuesta, Silva; Ferreira, Gómez; Mainero, Zapiola, Gauto; Nasif.