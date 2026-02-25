Coritiba-San Paolo: probabili formazioni e streaming gratis

Coritiba e San Paolo si affronteranno mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 23:30 in una sfida importante della Série A brasiliana

Stefano Sorce 25 febbraio - 14:35

Coritiba-San Paolo chiude il programma della notte di mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 23:30, in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe determinate a ottenere punti importanti. Il Coritiba vuole sfruttare il proprio campo per confermare i segnali positivi mostrati nelle ultime uscite, mentre il São Paulo arriva con fiducia dopo una vittoria convincente e con l’obiettivo di restare nelle zone alte della classifica.

Vuoi vedere Coritiba-San Paolo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Coritiba-San Paolo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Coritiba-San Paolo in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Coritiba ha dimostrato una buona capacità offensiva nelle recenti partite, riuscendo a creare occasioni e a trovare la rete con continuità. Tuttavia, la squadra ha mostrato alcune difficoltà nella fase difensiva, concedendo troppo agli avversari nei momenti decisivi. La sfida contro un avversario esperto come il São Paulo rappresenta un test importante per valutare la solidità e la crescita del gruppo.

Il San Paolo, invece, sta vivendo un momento positivo, con risultati che hanno rafforzato la fiducia e confermato la competitività della squadra. Il gruppo ha mostrato equilibrio tra fase difensiva e offensiva, riuscendo a gestire le partite con maturità e qualità. L’obiettivo ora è quello di ottenere continuità e consolidare la propria posizione tra le squadre più competitive del campionato.

Probabili formazioni Coritiba-San Paolo — Il Coritiba dovrebbe schierarsi con Morisco tra i pali, difeso da Tinga, Maicon, Coser e Bruno Melo. A centrocampo Willian Oliveira e Josué avranno il compito di garantire equilibrio, mentre Ronier, Lavega e Breno Lopes agiranno alle spalle dell’unica punta Pedro Rocha.

Il San Paolo dovrebbe rispondere con Rafael in porta, protetto dalla difesa composta da Maik, Alan Franco, Arboleda ed Enzo Díaz. A centrocampo spazio a Bobadilla, Pablo Maia e Marcos Antônio, mentre Cauly agirà alle spalle della coppia offensiva formata da Tapia e Calleri.

Coritiba (4-2-3-1): Morisco; Tinga, Maicon, Coser, Bruno Melo; Willian Oliveira, Josué; Ronier, Lavega, Breno Lopes; Pedro Rocha.

San Paolo (4-3-1-2): Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda, Enzo Díaz; Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antônio; Cauly; Tapia, Calleri.

Vuoi vedere Coritiba-San Paolo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Coritiba-San Paolo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA