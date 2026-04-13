Non perdere Crotone-Catania: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 aprile - 10:24

La trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C si chiude con una sfida di grande interesse tra Crotone e Catania, in programma lunedì 13 marzo alle ore 20:30 allo Stadio Ezio Scida. Un match che mette in palio punti pesanti soprattutto in ottica playoff e che potrebbe incidere in maniera significativa sulle gerarchie della parte alta della classifica. Se vuoi scoprire dove vedere la gara in diretta tv e streaming, continua a leggere. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CROTONE-CATANIA SU BET365

Dove vedere Crotone-Catania in diretta TV e streaming gratis — Crotone-Catania sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Crotone-Catania sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre — Il Crotone arriva a questo appuntamento con la necessità di ritrovare stabilità nei risultati. I rossoblù occupano attualmente il sesto posto con 55 punti, ma la loro posizione è tutt’altro che al sicuro. Alle spalle, infatti, diverse squadre stanno spingendo forte: Monopoli, Audace Cerignola e Casarano sono tutte pronte ad approfittare di eventuali passi falsi. Il rendimento recente del Crotone è stato piuttosto altalenante: nelle ultime cinque giornate sono arrivate due vittorie, un pareggio e due sconfitte, tra cui quella più recente contro il Giugliano. In una fase così delicata della stagione, trovare continuità diventa fondamentale per evitare di perdere terreno e restare agganciati alla zona playoff.

Situazione decisamente più tranquilla per il Catania, che occupa la seconda posizione in classifica. La formazione siciliana è distante dal Benevento capolista, ma può contare su un buon margine di vantaggio sul Cosenza terzo, attualmente a cinque lunghezze.

Mantenere questa posizione significherebbe accedere direttamente ai quarti di finale dei playoff, evitando così i turni preliminari e arrivando più fresco nella fase decisiva della stagione. Un vantaggio non da poco, soprattutto in un campionato lungo e logorante come la Serie C.

Proprio per questo motivo, il Catania scenderà in campo con l’obiettivo di fare risultato anche in trasferta, cercando di gestire il ritmo della gara e sfruttare la propria solidità.

Le probabili formazioni di Crotone-Catania — Il Crotone di Longo si schiera con il solito 4-3-3, in cui la batteria di attaccanti è composta da Energe, Gomez e Zunno. Gli ospiti, invece, risponderanno con un dinamico 4-2-3-1 in cui l'unica punta, Caturano, sarà coadiuvato da Bruzzaniti, Cicerelli e D'Ausilio.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Armini, Guerra; Gallo, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Zunno. All. Longo

CATANIA (4-2-3-1): Dini; Raimo, Ierardi, Miceli, Celli; Quaini, Di Tacchio; Bruzzaniti, Cicerelli, D’Ausilio; Caturano. All. Viali.