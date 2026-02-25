Cruzeiro-Corinthians: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Notte carica di tensione al Mineirão, dove la pressione pesa più dei punti in palio. Cruzeiro-Corinthians non è soltanto una sfida di cartello del calcio brasiliano, ma un incrocio che mette già in discussione equilibri e ambizioni dopo le prime giornate. Da una parte c’è chi deve risalire in fretta per non restare impantanato nelle zone basse, dall’altra chi vuole confermare di poter frequentare stabilmente l’alta classifica.
Qui Cruzeiro—
Il Cruzeiro si presenta con un solo punto raccolto in tre giornate e una differenza reti pesante, frutto degli otto gol incassati finora. Il pareggio per 2-2 contro il Mirassol ha mostrato orgoglio e capacità di reazione, ma anche crepe difensive che non possono essere ignorate. In casa, però, il rendimento recente racconta un’altra storia: sei vittorie nelle ultime dieci al Mineirão e una media gol subiti sensibilmente più bassa rispetto alle gare esterne.
Qui Corinthians—
Il Corinthians, quinto in classifica con sei punti, arriva invece con entusiasmo rinnovato dopo due successi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto con pragmatismo sul campo dell’Athletico Paranaense. Non una prestazione scintillante sul piano delle occasioni create, ma una prova di solidità e gestione dei ritmi.
Probabili formazioni—
Cruzeiro (4-2-3-1): Cassio, William, Bruno, Villalba, Kaiki, Romero, Lucas Silva, Cardoso, Gerson, Matheus Pereira, Kaio Jorge.
Corinthians (4-4-2): Souza, Matheuzinho, Paulista, Henrique, Bidu, Raniele, Carrillo, Pereira, Garro, Depay, Yuri Alberto.
