Belgrado si accende per una notte europea che può indirizzare la stagione. La sfida tra Stella Rossa ed Efes non è soltanto un incrocio di regular season, ma un passaggio delicatissimo nella corsa alle prime dieci posizioni che valgono l’accesso alla fase decisiva.
Diretta Tv e Streaming gratis
Stella Rossa-Efes: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Eurolega:
STELLA ROSSA EFES EUROLEGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Stella Rossa-Efes in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Stella Rossa—
La Stella Rossa arriva all’appuntamento con un bilancio di 16 vittorie e 12 sconfitte che la tiene agganciata al treno postseason. In casa il rendimento è stato il vero punto di forza: dieci successi su quattordici gare interne, produzione offensiva solida e una differenza punti positiva costruita proprio davanti al proprio pubblico. Tuttavia il momento recente racconta di due battute d’arresto consecutive, culminate nel 92-86 subito sul parquet dell’Olympiacos.
Qui Efes—
L’Efes, diciassettesimo con 9 vinte e 19 perse, vive una stagione altalenante ma si presenta a Belgrado nel suo miglior momento recente. I turchi hanno infilato tre vittorie consecutive, compreso il netto 91-60 contro la Virtus Bologna, dimostrando di aver ritrovato intensità e fiducia. Il rendimento esterno resta fragile – solo tre successi lontano da Istanbul – ma la squadra ha dato segnali di crescita nella gestione dei possessi e nella qualità delle scelte offensive, con una media subita in calo nelle ultime settimane.
