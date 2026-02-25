Stella Rossa-Efes: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Stella Rossa-Efes: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 25 febbraio - 14:43

Belgrado si accende per una notte europea che può indirizzare la stagione. La sfida tra Stella Rossa ed Efes non è soltanto un incrocio di regular season, ma un passaggio delicatissimo nella corsa alle prime dieci posizioni che valgono l’accesso alla fase decisiva.

Qui Stella Rossa — La Stella Rossa arriva all’appuntamento con un bilancio di 16 vittorie e 12 sconfitte che la tiene agganciata al treno postseason. In casa il rendimento è stato il vero punto di forza: dieci successi su quattordici gare interne, produzione offensiva solida e una differenza punti positiva costruita proprio davanti al proprio pubblico. Tuttavia il momento recente racconta di due battute d’arresto consecutive, culminate nel 92-86 subito sul parquet dell’Olympiacos.

Qui Efes — L’Efes, diciassettesimo con 9 vinte e 19 perse, vive una stagione altalenante ma si presenta a Belgrado nel suo miglior momento recente. I turchi hanno infilato tre vittorie consecutive, compreso il netto 91-60 contro la Virtus Bologna, dimostrando di aver ritrovato intensità e fiducia. Il rendimento esterno resta fragile – solo tre successi lontano da Istanbul – ma la squadra ha dato segnali di crescita nella gestione dei possessi e nella qualità delle scelte offensive, con una media subita in calo nelle ultime settimane.

