In caso di successo questa sera, uno dei due club avrebbe la possibilità di giocare la prossima edizione dell'Europa League
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Manca sempre meno alla sfida di questa sera che metterà di fronte il Crystal Palace ed il Rayo Vallecano e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della finale della quinta edizione della Conference League. Il match inizierà alle ore 21:00 presso la Red Bull Arena di Lipsia. Per quest'incontro, la UEFA ha scelto come direttore di gara l'italiano Maurizio Mariani.
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Dove vedere il match tra Crystal Palace e Rayo VallecanoEntrambe le squadre, ovviamente, puntano alla vittoria non solo per mettere in bacheca un trofeo internazionale, ma anche per ottenere un posto nella prossima edizione dell'Europa League. La squadra di Premier League punta al secondo titolo stagionale dopo il Community Shield vinto ad agosto contro il Liverpool. Il club che milita nella Liga Spagnola, invece, diventerebbe il terzo di Madrid a vincere una competizione europea. La finale di Conference tra Crystal Palace e Rayo Vallecano sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.
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Il percorso dei londinesiQuesta sera, l'austriaco Oliver Glasner allenerà per l'ultima volta nella sua caro il Crystal Palace. La squadra di Londra ha ottenuto la qualificazione alla league phase della Conference eliminando i norvegesi del Fredrikstad, contro cui ha vinto 1-0 all'andata e pareggiato 0-0 in trasferta. Le Eagles hanno debuttato nella league phase battendo 0-2 la Dinamo Kiev ed in seguito hanno perso 0-1 contro l'AEK Larnaca. Nel match successivo hanno vinto 3-1 contro l'AZ e poi sono stati battuti dallo Strasburgo (2-1). Dopo la vittoria contro lo Shelbourne (0-3) ed il pareggio contro il KuPS (2-2), i londinesi hanno concluso la league phase al nono posto con 10 punti, andando così ai Play-off.
Dopo l'1-1 dell'andata, il Crystal Palace ha ottenuto il posto per gli ottavi di finale vincendo 2-0 il match di ritorno contro lo Zrinjski. Agli ottavi, gli inglesi hanno sfidato di nuovo l'AEK Larnaca e, dopo il pareggio a reti bianche del match d'andata, hanno passato il turno grazie alla vittoria in trasferta per 1-2. Successivamente, il Crystal Palace ha incontrato la Fiorentina contro cui ha vinto 3-0 in casa e, nonostante la sconfitta per 2-1 al Franchi, hanno staccato il pass per la semifinale, dove ha eliminato lo Shakhtar Donetsk vincendo sia all'andata (1-3) che al ritorno (2-1).
Gli avversari affrontati dal club di MadridIl Rayo Vallecano ha come allenatore Íñigo Pérez ed alle qualificazione per la league phase ha affrontato la squadra bielorussa del Neman, contro cui ha vinto 0-1 in trasferta e 4-0 a Madrid. La squadra della capitale spagnola, poi, ha vinto 2-0 contro lo Shkëndija al primo turno per poi pareggiare 2-2 contro l'Häcken. In seguito ha battuto il Lech Poznan (3-2) e, successivamente, ha perso contro lo Slovan Bratislava (2-1). Coi successi contro Jagiellona (1-2) e Drita (3-0), i Franjirrojos hanno chiuso la league phase al quinto posto con 13 punti. Con questo piazzamento in classifica, hanno ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi.
Nel loro primo turno della fase ad eliminazione diretta, i Rayistas hanno vinto 1-3 il match d'andata contro il Samsunspor, mentre al ritorno hanno perso 0-1 e hanno ottenuto il posto ai quarti di finale. In quest'ultimo turno menzionato, il Rayo Vallecano ha vinto 3-0 in casa contro l'AEK Atene che, al ritorno, aveva rimesso tutto in equilibrio segnando tre gol, ma la rete di Palazón ha permesso agli spagnoli di andare in semifinale. La squadra di Madrid ha staccato il pass per la finale eliminando lo Strasburgo avendo vinto 1-0 sia all'andata che al ritorno.
Probabili formazioniPer l'incontro di questa sera, la squadra rossoblù dovrà fare a meno di Doucouré e Nketiah, mentre sono in dubbio Richards e Sosa. Gli spagnoli, dal canto loro, non avranno a disposizione Carlos Martín, Akhomach e l'ex Lazio Luiz Felipe.
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Y. Pino. Allenatore: Glasner
RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Ciss, Palazón, Valentín; de Frutos, Alemão, Pacha. Allenatore: Pérez
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