Manca sempre meno alla sfida di questa sera che metterà di fronte il Crystal Palace ed il Rayo Vallecano e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della finale della quinta edizione della Conference League. Il match inizierà alle ore 21:00 presso la Red Bull Arena di Lipsia. Per quest'incontro, la UEFA ha scelto come direttore di gara l'italiano Maurizio Mariani.

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Dove vedere il match tra Crystal Palace e Rayo Vallecano

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Il percorso dei londinesi

Entrambe le squadre, ovviamente, puntano alla vittoria non solo per mettere in bacheca un trofeo internazionale, ma anche per ottenere un posto nella prossima edizione dell'. La squadra dipunta al secondo titolo stagionale dopo ilvinto ad agosto contro il Liverpool . Il club che milita nella, invece, diventerebbe il terzo di Madrid a vincere una competizione europea. La finale di Conference tra Crystal Palace e Rayo Vallecano sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.Questa sera, l'austriacoallenerà per l'ultima volta nella sua caro il Crystal Palace. La squadra di Londra ha ottenuto la qualificazione alla league phase della Conference eliminando i norvegesi del, contro cui ha vintoall'andata e pareggiatoin trasferta. Le Eagles hanno debuttato nella league phase battendolaed in seguito hanno persocontro l'. Nel match successivo hanno vintocontro l'e poi sono stati battuti dallo(2-1). Dopo la vittoria contro lo(0-3) ed il pareggio contro il(2-2), i londinesi hanno concluso la league phase al nono posto conpunti, andando così ai Play-off.

Cracovia, Polonia - 30 aprile 2026: Dean Henderson del Crystal Palace esulta durante la partita di Conference League tra Shakhtar Donetsk e Crystal Palace all'Henryk Reyman's Municipal Stadium. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Dopo l'1-1 dell'andata, il Crystal Palace ha ottenuto il posto per gli ottavi di finale vincendo 2-0 il match di ritorno contro lo Zrinjski. Agli ottavi, gli inglesi hanno sfidato di nuovo l'AEK Larnaca e, dopo il pareggio a reti bianche del match d'andata, hanno passato il turno grazie alla vittoria in trasferta per 1-2. Successivamente, il Crystal Palace ha incontrato la Fiorentina contro cui ha vinto 3-0 in casa e, nonostante la sconfitta per 2-1 al Franchi, hanno staccato il pass per la semifinale, dove ha eliminato lo Shakhtar Donetsk vincendo sia all'andata (1-3) che al ritorno (2-1).

Gli avversari affrontati dal club di Madrid

Il Rayo Vallecano ha come allenatoreed alle qualificazione per la league phase ha affrontato la squadra bielorussa del, contro cui ha vinto 0-1 in trasferta ea Madrid. La squadra della capitale spagnola, poi, ha vinto 2-0 contro loal primo turno per poi pareggiare 2-2 contro l'. In seguito ha battuto il(3-2) e, successivamente, ha perso contro lo(2-1). Coi successi contro(1-2) e(3-0), i Franjirrojos hanno chiuso la league phase al quinto posto conpunti. Con questo piazzamento in classifica, hanno ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi.

Strasburgo, Francia - 7 maggio 2026: Ivan Balliu del Rayo Vallecano esulta dopo la vittoria della sua squadra durante la partita di Conference League tra Strasburgo e Rayo Vallecano allo Stade de la Meinau. (Foto di Simon Hofmann/Getty Images)

Nel loro primo turno della fase ad eliminazione diretta, i Rayistas hanno vinto 1-3 il match d'andata contro il Samsunspor, mentre al ritorno hanno perso 0-1 e hanno ottenuto il posto ai quarti di finale. In quest'ultimo turno menzionato, il Rayo Vallecano ha vinto 3-0 in casa contro l'AEK Atene che, al ritorno, aveva rimesso tutto in equilibrio segnando tre gol, ma la rete di Palazón ha permesso agli spagnoli di andare in semifinale. La squadra di Madrid ha staccato il pass per la finale eliminando lo Strasburgo avendo vinto 1-0 sia all'andata che al ritorno.

Probabili formazioni

Per l'incontro di questa sera, la squadra rossoblù dovrà fare a meno di, mentre sono in dubbio Richards e Sosa. Gli spagnoli, dal canto loro, non avranno a disposizione Carlos Martín,e l'ex Lazio

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Y. Pino. Allenatore: Glasner

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Ciss, Palazón, Valentín; de Frutos, Alemão, Pacha. Allenatore: Pérez

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