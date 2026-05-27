Davidovich Fokina e Tirante si affrontano al secondo turno del Roland Garros in un match che si preannuncia molto equilibrato e fisicamente dispendioso. Lo spagnolo arriva da una maratona di cinque set al debutto, segno di grande fatica ma anche di tenuta mentale. Tirante ha mostrato solidità nel primo turno e una buona capacità di gestire i momenti chiave del match. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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