Derby-Blackburn: lo streaming gratis del match di Championship

Derby e Blackburn si affrontano sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16:00

Stefano Sorce 27 febbraio - 17:08

Derby-Blackburn è una di quelle partite che valgono più dei tre punti. I padroni di casa inseguono ancora il sogno playoff, mentre il Blackburn ha bisogno di margine sulla zona retrocessione. Due squadre ferite dopo il turno infrasettimanale, due motivazioni forti, novanta minuti che possono cambiare prospettiva al finale di stagione.

Dove vedere Derby-Blackburn in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Derby è undicesimo, a sei punti dalla zona playoff. Non è lontano, ma non può più permettersi passaggi a vuoto. Le ultime due sconfitte hanno rallentato la corsa, soprattutto perché la squadra aveva dato segnali di crescita nelle settimane precedenti. A Pride Park però i Rams segnano con continuità: il problema è trasformare i gol in vittorie. Se vogliono restare agganciati alla corsa, questa è una partita da vincere con personalità e lucidità.

Il Blackburn, invece, vive una situazione più delicata. La sconfitta contro il Bristol City ha interrotto un mini-momento positivo e ha ricordato quanto il margine sulla zona calda sia sottile. Solo quattro punti sopra il baratro: significa pressione, significa partite che pesano. Fuori casa qualcosa si è mosso dopo mesi difficili, ma serve continuità vera. Qui l’obiettivo è chiaro: non perdere, restare compatti, sfruttare ogni errore avversario.

Probabili formazioni di Derby-Blackburn — Il Derby dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 equilibrato. Vickers in porta, difesa con Ward, Sanderson, Clarke e Forsyth. In mediana Ozoh e Travis avranno il compito di dare equilibrio e protezione. Sulla trequarti Brereton Diaz, Szmodics e Brewster agiranno alle spalle di Agyemang, riferimento centrale dell’attacco.

Il Blackburn potrebbe optare per un sistema più prudente, con una linea difensiva folta. Toth tra i pali; difesa con Alebiosu, Carter, McLoughlin, Cashin e Pickering. In mezzo Baradji e Forshaw a schermare, mentre Morishita e Ohashi supporteranno Jorgensen in fase offensiva.

Derby County: Vickers; Ward, Sanderson, Clarke, Forsyth; Ozoh, Travis; Brereton Diaz, Szmodics, Brewster; Agyemang.

Blackburn Rovers: Toth; Alebiosu, Carter, McLoughlin, Cashin, Pickering; Baradji, Forshaw; Morishita, Ohashi; Jorgensen.

