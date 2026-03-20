Derby County-Birmingham: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 20 marzo - 18:14

Sfida equilibrata quella tra Derby e Birmingham, due squadre separate da pochi punti e ancora in corsa per un piazzamento playoff in questa fase decisiva della Championship. Un confronto diretto che può incidere in maniera significativa sulla classifica, mettendo di fronte due formazioni con ambizioni simili e la necessità di trovare continuità.

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Qui Derby County — Il Derby arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo gli ultimi risultati positivi, che hanno rilanciato le ambizioni di agganciare la zona playoff. La squadra ha ritrovato solidità e cercherà di sfruttare il fattore campo per dare seguito al buon momento e accorciare ulteriormente le distanze dalle posizioni che contano.

Qui Birmingham — Il Birmingham, invece, si presenta con l’obiettivo di recuperare terreno dopo un periodo complicato, ma con segnali di ripresa nelle ultime uscite. Servirà però maggiore continuità per rientrare concretamente nella corsa ai playoff, in una gara che si preannuncia molto combattuta.

Derby County-Birmingham, probabili formazioni — Derby (4-2-3-1): O’Donnell; Ward, Sanderson, Clarke, Murkin; Travis, Clark; Brereton Diaz, Szmodics, Brewster; Agyemang. Allenatore: John Eustace

Birmingham (4-2-3-1): Beadle; Iwata, Klarer, Robinson, Laird; Solis, Paik; Roberts, Ducksch, Osman; Stansfield. Allenatore: Chris Davies

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