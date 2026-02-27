Il Girone A di Serie C mette di fronte Dolomiti e Renate sabato 28 febbraio alle ore 14:30, in una sfida che pesa soprattutto per gli obiettivi di classifica. I padroni di casa sono sedicesimi con 29 punti e hanno bisogno di muovere la graduatoria per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Renate è sesto a quota 45 e punta a consolidare una posizione playoff ormai nel mirino da settimane.
La diretta streaming
Dolomiti-Renate diretta tv live: formazioni e streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Dolomiti-Renate in streaming gratis:
Dove vedere Dolomiti-Renate in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale per seguire ogni fase del match.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
La Dolomiti, sedicesima con 29 punti, affronta questa gara con la necessità di trovare continuità e punti fondamentali per la salvezza. La squadra di Andrea Bonatti dovrebbe affidarsi al 3-5-2, modulo che garantisce copertura centrale e possibilità di spinta sugli esterni, cercando equilibrio tra fase difensiva e ripartenze.
Il Renate, sesto con 45 punti, arriva con ambizioni playoff ben definite. La formazione guidata da Luciano Foschi dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, sistema che permette di occupare bene le zone centrali del campo e sfruttare la qualità tra le linee a supporto dell’unica punta.
Le probabili formazioni di Dolomiti-Renate—
La Dolomiti dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando su compattezza difensiva e inserimenti delle mezzali.
Il Renate risponde con il 3-4-2-1, modulo che offre solidità dietro e fantasia negli ultimi trenta metri.
Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti
Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi
Per seguire lo streaming gratis di Dolomiti-Renate, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA