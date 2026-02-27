derbyderbyderby streaming Dolomiti-Renate diretta tv live: formazioni e streaming gratis

La diretta streaming

Dolomiti-Renate diretta tv live: formazioni e streaming gratis

Vis Pesaro Rimini dove vedere
Lo streaming gratis della gara di campionato Dolomiti-Renate: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone A di Serie C mette di fronte Dolomiti e Renate sabato 28 febbraio alle ore 14:30, in una sfida che pesa soprattutto per gli obiettivi di classifica. I padroni di casa sono sedicesimi con 29 punti e hanno bisogno di muovere la graduatoria per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Renate è sesto a quota 45 e punta a consolidare una posizione playoff ormai nel mirino da settimane.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Dolomiti-Renate in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI DOLOMITI-RENATE SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI DOLOMITI-RENATE SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI DOLOMITI-RENATE SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Dolomiti-Renate in diretta TV e streaming LIVE

—  

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale per seguire ogni fase del match.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Dolomiti-Renate nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    La Dolomiti, sedicesima con 29 punti, affronta questa gara con la necessità di trovare continuità e punti fondamentali per la salvezza. La squadra di Andrea Bonatti dovrebbe affidarsi al 3-5-2, modulo che garantisce copertura centrale e possibilità di spinta sugli esterni, cercando equilibrio tra fase difensiva e ripartenze.

    Il Renate, sesto con 45 punti, arriva con ambizioni playoff ben definite. La formazione guidata da Luciano Foschi dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, sistema che permette di occupare bene le zone centrali del campo e sfruttare la qualità tra le linee a supporto dell’unica punta.

    Le probabili formazioni di Dolomiti-Renate

    —  

    La Dolomiti dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando su compattezza difensiva e inserimenti delle mezzali.

    Il Renate risponde con il 3-4-2-1, modulo che offre solidità dietro e fantasia negli ultimi trenta metri.

    Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti

    Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi

    Guarda ora Dolomiti-Renate in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Dolomiti-Renate gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Dolomiti-Renate, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Telstar-Breda: diretta live e probabili formazioni
    Porto-Arouca: dove vedere gratis la gara del campionato portoghese

    © RIPRODUZIONE RISERVATA