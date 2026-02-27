Il Girone A di Serie C mette di fronte Dolomiti e Renate sabato 28 febbraio alle ore 14:30, in una sfida che pesa soprattutto per gli obiettivi di classifica. I padroni di casa sono sedicesimi con 29 punti e hanno bisogno di muovere la graduatoria per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Renate è sesto a quota 45 e punta a consolidare una posizione playoff ormai nel mirino da settimane.