Porto-Arouca: dove vedere gratis la gara del campionato portoghese

Porto-Arouca apre il turno con un obiettivo chiarissimo per i padroni di casa: vincere e mettere pressione allo Sporting, provando ad allungare momentaneamente in vetta alla Primeira Liga. All’Estádio do Dragão arriva un Arouca in crescita,...

Stefano Sorce 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 03:32)

Porto-Arouca apre il turno con un obiettivo chiarissimo per i padroni di casa: vincere e mettere pressione allo Sporting, provando ad allungare momentaneamente in vetta alla Primeira Liga. All’Estádio do Dragão arriva un Arouca in crescita, più solido rispetto alla prima parte di stagione, ma chiamato a una prova quasi perfetta per uscire con punti da una trasferta complicatissima.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Porto sta costruendo il proprio primato soprattutto sulla continuità e sulla solidità difensiva. Non segna tantissimo nelle ultime settimane, ma concede pochissimo. È una squadra matura, che sa quando accelerare e quando controllare il ritmo. In casa, poi, il rendimento è stato praticamente impeccabile.

L’Arouca, dal canto suo, ha cambiato marcia nel 2026. Dopo un avvio difficile, la squadra ha trovato maggiore equilibrio e fiducia, riuscendo a risalire la classifica. Non ha nulla da perdere in questo tipo di partita, e proprio questo può renderla pericolosa se riuscirà a restare in gara a lungo.

Probabili formazioni di Porto-Arouca — Il Porto dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 equilibrato. Diogo Costa tra i pali, linea difensiva con A. Costa, Rosario, Bednarek e Sanusi. In mezzo al campo spazio a Mora, Froholdt e Veiga, con il compito di gestire possesso e transizioni. Davanti tridente formato da Pepe e Pietuszewski larghi, con Gul riferimento centrale.

L’Arouca dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 compatto. Arruabarrena in porta; difesa con J. Silva, Sanchez, Fontan e Kuipers. In mediana Santiago e Fukui per protezione e costruzione, mentre Trezza, Gozalbez e Djouahra agiranno alle spalle di Barbero, unica punta.

Porto (4-3-3): D. Costa; A. Costa, Rosario, Bednarek, Sanusi; R. Mora, Froholdt, Veiga; Pepe, Gul, Pietuszewski.

Arouca (4-2-3-1): Arruabarrena; J. Silva, Sanchez, Fontan, Kuipers; Santiago, Fukui; Trezza, Gozalbez, Djouahra; Barbero.

