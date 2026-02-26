derbyderbyderby streaming Serie C, Salernitana-Catania: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Serie C, Salernitana-Catania: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Domenica primo marzo, una delle sfide più affascinanti della ventinovesima giornata del campionato di Serie C, è quella che mette davanti Salernitana e Catania. Il big match di giornata andrà in scena allo Stadio Arechi alle 14:30. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

La squadra di casa si presenta al big match con un trend di risultati altalenanti, che hanno portato il club a perdere terreno sulla capolista. La Salernitana infatti conta 50 punti in classifica, ed il sogno di promozione diretta è ormai sfumato. Contro il Catania l'obiettivo è fare punti, provando ad entrare in scena ai playoff quanto più lontano possibili, aumentando le possibilità di raggiungere la finale. Il Catania invece favorito: con due vittorie consecutive, i siciliani sembrano avere - oggi - una marcia in più.

Dove vedere Salernitana-Catania in diretta TV e streaming live

Salernitana-Catania sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

