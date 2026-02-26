derbyderbyderby streaming Ligue 1, Marsiglia-Lione: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Lo streaming live

Ligue 1, Marsiglia-Lione: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Marsiglia Atalanta pronostico
Non perdere la sfida del weekend: scopri come vedere Trapani-Atalanta U23 in diretta e in streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Big match in Ligue 1. Domenica, primo marzo, scendono in campo Marsiglia e Lione alle 20:45. Il match, valido per la ventiquattresima giornata del campionato francese, è cruciale in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Con 40 punti, il Marsiglia non si presenta a questo match nel migliore dei modi. Nelle ultime quattro partite infatti non ha guadagnato nessuna vittoria, raccogliendo soltanto due punti - somma di due pareggi e due sconfitte. Il biglietto da visita del Lione è completamente diverso: ben quattro vittorie nelle ultime cinque, con una battuta d'arresto soltanto contro lo Strasburgo.

Guarda ora Marsiglia-Lione GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Marsiglia-Lione in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Marsiglia-Lione sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Marsiglia-Lione in diretta TV e streaming live

—  

Marsiglia-Lione sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

Guarda ora la Ligue 1 GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere la sfida in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Leggi anche
Serie C, Salernitana-Catania: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Sampdoria-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA