Dove vedere Marsiglia-Lione in diretta TV e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 26 febbraio - 23:40

Big match in Ligue 1. Domenica, primo marzo, scendono in campo Marsiglia e Lione alle 20:45. Il match, valido per la ventiquattresima giornata del campionato francese, è cruciale in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Con 40 punti, il Marsiglia non si presenta a questo match nel migliore dei modi. Nelle ultime quattro partite infatti non ha guadagnato nessuna vittoria, raccogliendo soltanto due punti - somma di due pareggi e due sconfitte. Il biglietto da visita del Lione è completamente diverso: ben quattro vittorie nelle ultime cinque, con una battuta d'arresto soltanto contro lo Strasburgo.

