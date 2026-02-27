Sfida salvezza pesantissima in Eredivisie. Telstar-Breda si gioca venerdì 27 febbraio alle ore 20. La distanza è minima e questa partita può cambiare completamente gli equilibri nella parte bassa della classifica. Qui non si gioca per...

Stefano Sorce 27 febbraio - 03:47

Sfida salvezza pesantissima in Eredivisie. Telstar-Breda si gioca venerdì 27 febbraio alle ore 20. La distanza è minima e questa partita può cambiare completamente gli equilibri nella parte bassa della classifica. Qui non si gioca per l’estetica: si gioca per restare in categoria.

Dove vedere Telstar-Breda in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Telstar non vince da settimane ma, va detto, non è una squadra che crolla facilmente. Perde spesso di misura, resta dentro le partite, ma paga caro ogni disattenzione difensiva. Il problema vero è la continuità: pochi clean sheet, troppi gol subiti nei momenti decisivi. In casa serve una prova matura, concreta, senza errori.

Il NAC Breda, invece, ha cambiato passo nelle ultime settimane. Le due vittorie consecutive hanno ridato ossigeno e fiducia. È una squadra che ha iniziato a crederci davvero e, quando una squadra che lotta per salvarsi prende fiducia, diventa pericolosa. Se dovesse vincere, potrebbe uscire dalla zona playoff retrocessione: motivazione massima.

Probabili formazioni di Telstar-Breda

Il Telstar dovrebbe disporsi con un sistema a tre dietro. Koeman tra i pali, difesa composta da Nwankwo, Offerhaus e Bakker. Sugli esterni Noslin e Hardeveld avranno il compito di spingere e coprire, mentre in mezzo Hatenboer e Rossen garantiranno equilibrio. Van de Kamp agirà alle spalle di Thorisson, principale riferimento offensivo.

Il NAC Breda dovrebbe rispondere con un 4-4-2 dinamico. Bielica in porta, linea difensiva con Valerius, Odoi, Leemans e Kemper. A centrocampo Brym, Balard, Holtby e Sowah daranno qualità e corsa, mentre in attacco la coppia Ayew–Salama sarà incaricata di finalizzare.

Telstar: Koeman; Nwankwo, Offerhaus, Bakker; Noslin, Hatenboer, Rossen, Hardeveld; Van de Kamp; Thorisson.

NAC Breda: Bielica; Valerius, Odoi, Leemans, Kemper; Brym, Balard, Holtby, Sowah; Ayew, Salama.

