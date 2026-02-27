Il Girone C di Serie C propone una sfida delicata sabato 28 febbraio alle ore 17:30, quando Foggia e Casarano si affrontano in un match che vale molto più dei tre punti. I rossoneri sono ventesimi con 22 punti e hanno urgente bisogno di risalire la classifica per evitare di restare impantanati nelle zone più calde. Il Casarano, decimo a quota 36, punta invece a consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla zona playoff. Pressioni diverse, stessa necessità di fare risultato.