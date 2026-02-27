Il Girone C di Serie C propone una sfida delicata sabato 28 febbraio alle ore 17:30, quando Foggia e Casarano si affrontano in un match che vale molto più dei tre punti. I rossoneri sono ventesimi con 22 punti e hanno urgente bisogno di risalire la classifica per evitare di restare impantanati nelle zone più calde. Il Casarano, decimo a quota 36, punta invece a consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla zona playoff. Pressioni diverse, stessa necessità di fare risultato.
La diretta streaming
Foggia-Casarano, formazioni e diretta tv live: lo streaming gratis
Hai una grande possibilità per guardare la diretta tv live della partita Foggia-Casarano in streaming gratis:
Dove vedere Foggia-Casarano in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. La piattaforma offre anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per monitorare ogni fase del match.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Foggia, ventesimo con 22 punti, sta attraversando un momento complesso e ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità. La squadra di Enrico Barilari dovrebbe puntare su intensità e aggressività offensiva nel 4-3-3, cercando di sfruttare le corsie laterali per mettere in difficoltà la difesa avversaria.
Il Casarano, decimo a quota 36, arriva con maggiore serenità di classifica ma con l’ambizione di fare bottino pieno. Il 3-4-3 disegnato da Vito Di Bari garantisce ampiezza e soluzioni offensive rapide, con esterni pronti a supportare il tridente.
Le probabili formazioni di Foggia-Casarano—
Il Foggia dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, sistema che favorisce equilibrio tra fase di costruzione e spinta offensiva sugli esterni.
Il Casarano risponde con il 3-4-3, modulo pensato per coprire bene il campo e colpire con velocità in avanti.
Foggia (4-3-3): Perucchini, Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico, Garofalo, Pazienza, Oliva, Sylla, Bevilacqua, D'Amico. Allenatore: Enrico Barilari
Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gega, Cajazzo, Logoluso, D'Alena, Pinto, Chiricò, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari
© RIPRODUZIONE RISERVATA