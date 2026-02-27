Segui Dortmund-Bayern in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Redazione Derby Derby Derby 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 19:20)

Il grande classico del calcio tedesco fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco è senza dubbio il big match dell'intero weekend europeo. La sfida della Signal Iduna Arena è valida per la 24esima giornata di Bundesliga e mette di fronte la seconda contro la prima in classifica. Calcio d'inizio sabato 28 febbraio alle ore 18.

Dove vedere Dortmund-Bayern in diretta TV e streaming gratis — Borussia Dortmud-Bayern Monaco sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Bundesliga tedesca. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palisesto di live streaming gratis di SISAL

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Dortmund-Bayern in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Dortmund-Bayern nella sezione Live Streaming.

Tutto quello che devi sapere su Dortmund-Bayern — Il Borussia arriva a questo big match dopo aver subito la rimonta in Champions dall'Atalanta e avendo quindi speso tantissimo sia a livello fisico che mentale. I gialloneri sono secondi in classifica con 52 punti a -8 dal Bayern e con un bottino di 15 vinte, 7 pareggiate e 1 persa. Il Dortmund nello scorso turno di campionato ha pareggiato 2-2 in casa del Lipsia.

Bayern che arriva a questa trasferta consapevole che con due risultati su tre chiuderebbe praticamente il discorso scudetto. I bavaresi viaggiano a 19 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta e con 85 goal segnati sono di gran lunga l'attacco più prolifico d'Europa. Nella scorsa giornata il Bayern ha battuto 3-2 il Leverkusen. Interessante notare come il Bayern abbia pwerso solo una degli ultimi 10 scontri diretti contro il Borussia.

Le probabili formazioni di Dortmund-Bayern — Dortmund in campo col 3-4-2-1: Kobel portiere; Schlotterback, Anton e Bensebaini in difesa; Couto, Bellingham, Nmecha e Svensson in mediana con Silva e Adeyemi a supporto di Guirassy. Bayern che risponde col 4-2-3-1: Urbig tra i pali; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer in difesa; Kimmich e Pavlovic a fare da diga; Olise, Musiala e Diaz dietro a Kane.

BORUSSIA DORTMUD (3-4-2-1) - Kobel; Schlotterback, Anton e Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Silva e Adeyemi; Guirassy. All. Kovac

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala e Diaz; Kane. All. Kompany