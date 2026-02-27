Segui Barcellona-Villarreal in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Barcellona-Villarreal è il big match della 26esima giornata di Liga. In campo infatti troviamo la capolista ospitare la terza in classifica e vera sorpresa di questa stagione. La gara del Camp Nou fra blaugrana e sottomarino giallo si gioca sabato 28 febbraio alle ore 16 e in questo articolo ti spieghiamo come seguirla.

Dove vedere Barcellona-Villarreal in diretta TV e streaming gratis — Barcellona-Villarreal sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Barcellona-Villarreal in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Barcellona-Villarreal, come arrivano le due squadre a questo big match — Dopo aver perso la vetta della classifica nella 24esima giornata il Barcellona l'ha immediatamente riconquistata lo scorso weekend vincendo 3-0 in casa contro il Levante e approfittando del ko del Real Madrid. Il bottino dei catalani di 61 punti, frutto di 20 vittorie, 1 solo pareggio e 4 sconfitte. Con 67 goal segnati il Barcellona è anche l'attacco più prolifico della Liga.

Il Villarreal è terzo con 10 punti in meno dei rivali e 3 in più dell'Atletico Madrid. Il sottomarino giallo, che arriva dal 2-1 al Valencia,viaggia a 16 vinte, 3 pareggiate e 6 perse con una differenza reti di +20 (47-27). Gli ospiti giocheranno su un campo in cui il Barcellona ha infilato ben 14 successi di fila in gare ufficiali.

Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal — Barcellona in campo col 4-3-3: J.Garcia in porta; Kounde, Cubarsi, E.Garcia e Balde in difesa; Fermin, Bernal e Pedri a centrocampo; Yamal, Torres e Raphina in attacco. Il Villarreal risponde col 4-4-2: Luiz Junior tra i pali; Mourino, Navarro, Veiga e Cardona in difesa; Buchanan, Comesana, Gueye e Moleiro in mediana; Pepe e Mikautadze in avanti.

BARCELLONA (4-3-3) - J.Garcia; Kounde, Cubarsi, E.Garcia e Balde; Fermin, Bernal e Pedri ; Yamal, Torres, Raphina. All. Flick

VILLARREAL (4-4-2) - Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga e Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye e Moleiro; Pepe, Mikautadze. All. Marcelino