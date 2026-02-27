derbyderbyderby streaming Barcellona-Villarreal, Liga: seguila in streaming gratis e diretta TV

CALCIO IN STREAMING

Barcellona-Villarreal, Liga: seguila in streaming gratis e diretta TV

Barcellona-Villarreal, Liga: seguila in streaming gratis e diretta TV - immagine 1
Segui Barcellona-Villarreal in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga
Redazione Derby Derby Derby

Barcellona-Villarreal è il big match della 26esima giornata di Liga. In campo infatti troviamo la capolista ospitare la terza in classifica e vera sorpresa di questa stagione. La gara del Camp Nou fra blaugrana e sottomarino giallo si gioca sabato 28 febbraio alle ore 16 e in questo articolo ti spieghiamo come seguirla.

Guarda Barcellona-Villarreal in streaming live gratis SISAL

Dove vedere Barcellona-Villarreal in diretta TV e streaming gratis

—  

Barcellona-Villarreal sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palisesto di live streaming gratis di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Barcellona-Villarreal in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto SISAL

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Barcellona-Villarreal nella sezione Live Streaming.

    • Barcellona-Villarreal, come arrivano le due squadre a questo big match

    —  

    Dopo aver perso la vetta della classifica nella 24esima giornata il Barcellona l'ha immediatamente riconquistata lo scorso weekend vincendo 3-0 in casa contro il Levante e approfittando del ko del Real Madrid. Il bottino dei catalani di 61 punti, frutto di 20 vittorie, 1 solo pareggio e 4 sconfitte. Con 67 goal segnati il Barcellona è anche l'attacco più prolifico della Liga.

    Il Villarreal è terzo con 10 punti in meno dei rivali e 3 in più dell'Atletico Madrid. Il sottomarino giallo, che arriva dal 2-1 al Valencia,viaggia a 16 vinte, 3 pareggiate e 6 perse con una differenza reti di +20 (47-27). Gli ospiti giocheranno su un campo in cui il Barcellona ha infilato ben 14 successi di fila in gare ufficiali.

    Barcellona-Villarreal, Liga: seguila in streaming gratis e diretta TV- immagine 3
    Nel girone di andata Villarreal-Barcellona 0-2 (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal

    —  

    Barcellona in campo col 4-3-3: J.Garcia in porta; Kounde, Cubarsi, E.Garcia e Balde in difesa; Fermin, Bernal e Pedri a centrocampo; Yamal, Torres e Raphina in attacco. Il Villarreal risponde col 4-4-2:  Luiz Junior tra i pali; Mourino, Navarro, Veiga e Cardona in difesa; Buchanan, Comesana, Gueye e Moleiro in mediana; Pepe e Mikautadze in avanti.

    BARCELLONA (4-3-3) - J.Garcia; Kounde, Cubarsi, E.Garcia e Balde; Fermin, Bernal e Pedri ; Yamal, Torres, Raphina. All. Flick

    VILLARREAL (4-4-2) - Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga e Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye e Moleiro; Pepe, Mikautadze. All. Marcelino

    Non perdere l’occasione di seguire Barcellona-Villarreal in diretta streaming gratis su SISAL

    Leggi anche
    Maiorca-Real Sociedad: probabili formazioni del match della Liga
    Heracles-Psv: le probabili formazioni e lo streaming gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA