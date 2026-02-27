Avellino-Juve Stabia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Questo derby campano metterà in palio tre punti che possono risultare importanti ai fini degli obiettivi stagionali dei due club

Jacopo del Monaco 27 febbraio - 19:00

Una delle partite che andrà in scena in questo weekend ricco di calcio che sta per iniziare, metterà di fronte l'Avellino e la Juve Stabia e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del ventisettesimo turno di Serie B. Il derby avrà inizio alle ore 19:30 di domani e si terrà presso lo Stadio Paternio-Adriano Lombardi. Nel girone d'andata, i due club si sono affrontati poco dopo la metà di ottobre ed i gialloblù hanno vinto 2-0 con gol di Mosti e Bellich.

Avellino-Juve Stabia, dove vedere il derby — I due club si affronteranno in un derby regionale che metterà in palio tre punti che possono risultare importanti ai fini della classifica. La squadra di casa vuole allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti hanno intenzione di confermare la loro posizione in zona Play-off. L'incontro di domani tra Avellino e Juve Stabia sarà visibile sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN. Inoltre, in streaming si potrà vedere anche su Amazon Prime Video grazie al canale La B Channel.

La situazione dei due club campani — L'Avellino, che occupa la quattordicesima posizione in classifica avendo totalizzato 29 punti, la scorsa settimana ha esonerato Raffaele Biancolino ingaggiando, al suo posto, il più esperto Davide Ballardini. Quest'ultimo, al suo esordio sulla panchina biancoverde, ha pareggiato in trasferta contro la Reggiana per 1-1. Prima quest'incontro, i Lupi hanno ottenuto una vittoria contro il Cesena (3-1) ed in seguito ben tre sconfitte di fila contro Monza (2-1), Frosinone (1-3) e Pescara (0-1).

La Juve Stabia guidata dall'ex terzino destro del Milan Ignazio Abate, dal canto suo, si trova al settimo posto della classifica del campionato cadetto coi suoi 38 punti e, in questo momento, è tra i club che andrà ai Play-off per la promozione. Dopo aver collezionato due pareggi di fila contro la Reggiana per 1-1 ed in seguito contro il Padova (3-3), la squadra gialloblù ha vinto 1-2 in casa dell'Empoli e, sempre con lo stesso risultato, ha ottenuto due sconfitte consecutive prima in casa del Monza e poi tra le mura amiche contro il Modena.

Probabili formazioni — La squadra di casa dovrà fare a meno dello squalificato Sounas e degli infortunati Izzo e Marson, mentre vanno valutate le condizioni di Favilli. In attacco, al fianco di Biasci, dovrebbe giocare uno tra Tutino e Patierno. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, mancheranno Candellone, Zeroli, Morachioli, Battistella, Confente e Correia, mentre è in dubbio Varnier.

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Enrici, Šimić, Sala; Palmiero, Palumbo, Besaggio; Sgarbi; Biasci, Patierno. Allenatore: Ballardini

JUVE STABIA (3-5-2-): Boer; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mostri, Leone, Maistro, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. Allenatore: Abate