Maiorca-Real Sociedad: probabili formazioni del match della Liga

Maiorca–Real Sociedad, sabato 28 febbraio 2026 alle 18:30, mette di fronte una squadra in crisi profonda e una che deve reagire per restare agganciata alla zona Europa

Stefano Sorce 27 febbraio - 18:33

Sabato 28 febbraio 2026, alle 18:30, si sfidano Maiorca-Real Sociedad nella 26ª giornata di Liga. È una partita che profuma di tensione: da una parte una squadra in piena crisi e senza allenatore, dall’altra un gruppo che non può più permettersi passi falsi nella corsa europea.

Dove vedere Maiorca-Real Sociedad in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — La situazione è delicata. Terzultimo posto, cambio in panchina e ambiente scosso. Le parole di addio di Arrasate hanno certificato un momento complicato. In campo la squadra ha mostrato fragilità nei minuti finali e difficoltà a reggere la pressione. L’attacco si affida a Muriqi, punto di riferimento fisico, supportato da Darder e Sanchez. Ma il problema vero è dietro: 41 gol subiti sono un macigno.

La squadra di Matarazzo ha qualità, ma manca continuità. Il 3-3 con l’Oviedo ha lasciato scorie, soprattutto per come è maturato. In attacco, però, le soluzioni non mancano: Oyarzabal resta il leader tecnico, Oskarsson è in crescita dopo la doppietta dell’ultimo turno. Il problema è mentale: serve una reazione immediata per non scivolare lontano dalla zona Europa.

Probabili formazioni di Maiorca-Real Sociedad — Il Maiorca dovrebbe schierarsi con Roman tra i pali; linea difensiva con Maffeo, Raillo, Valjent e Lato. In mediana Samu Costa e Mascarell proveranno a fare filtro davanti alla difesa. Sulla trequarti Sanchez, Darder e Virgili agiranno alle spalle di Muriqi, unica punta.

Gli ospiti dovrebbero scendere in campo con Remiro in porta; difesa composta da Aramburu, Martin, Caleta-Car e Gomez. In mezzo Gorrotxategi e Turrientes garantiranno equilibrio. Dietro Oyarzabal agiranno Oskarsson, Mendez e Guedes, con l’obiettivo di alzare ritmo e qualità negli ultimi trenta metri.

Maiorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Raillo, Valjent, Lato; Samu, Mascarell; Sanchez, Darder, Virgili; Muriqi.

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Oskarsson, Mendez, Guedes; Oyarzabal.

