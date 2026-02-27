Heracles-Psv: le probabili formazioni e lo streaming gratis

Heracles ultimo contro PSV capolista: sabato 28 febbraio 2026 alle 18:45 sfida dall’esito apparentemente scontato

Stefano Sorce 27 febbraio - 18:22

Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:45, l’Asito Stadion ospita la sfida Heracles-Psv, che, almeno sulla carta, sembra avere un copione già scritto: l’ultima contro la prima. Ma il calcio, soprattutto a fine stagione, raramente segue la logica più semplice.

Il momento delle due squadre — La situazione è complicata. Ultimo posto, cinque punti di distanza dalla salvezza e una difesa che ha incassato 62 reti: la più battuta del campionato. Le ultime due sconfitte, una pesante contro Go Ahead Eagles e una contro il NAC, hanno riportato la squadra in fondo alla classifica. Il problema principale è la fragilità strutturale: troppi errori individuali, poca solidità nei momenti chiave e difficoltà a reggere l’urto contro squadre di alta classifica. In casa il rendimento è stato deludente, con una sola vittoria stagionale. E ora arriva la capolista. Se vuole salvarsi, Heracles deve trovare una prestazione fuori scala rispetto a quanto visto finora.

Il PSV viaggia su un altro pianeta. Primo posto, +14 sulla seconda e una stagione costruita su continuità e qualità. Dopo il piccolo stop esterno contro il Volendam, la squadra ha reagito con autorità battendo l’Heerenveen 3-1. In trasferta i numeri parlano chiaro: 11 vittorie su 12 gare lontano da casa. Dominio quasi totale negli scontri diretti (41 vittorie nelle ultime 50 sfide) e una capacità offensiva che raramente lascia scampo. La profondità della rosa consente a Bosz di ruotare senza perdere qualità. Qui l’obiettivo non è solo vincere, ma farlo con maturità.

Probabili formazioni di Heracles-Psv — Ernest Faber dovrebbe optare per una struttura prudente, con una difesa a tre pronta ad abbassarsi a cinque in fase di non possesso. In porta spazio a Pasveer, chiamato a una serata di grande lavoro. Davanti a lui il trio Benita, Mesik e Te Wierik, con Mirani e Van der Kust pronti ad allargarsi sugli esterni per schermare le corsie. In mezzo al campo Hrustic e Bozinovski avranno il compito di dare ordine e provare a rallentare il palleggio del PSV, mentre Unuvar agirà qualche metro più avanti, cercando di collegare centrocampo e attacco. Davanti la coppia Kulenovic–Zeefuik punterà su fisicità e ripartenze rapide. L’idea è chiara: linee strette, densità centrale e transizioni veloci.

Peter Bosz dovrebbe confermare il suo 4-3-3 offensivo, con ampiezza e pressione alta fin dai primi minuti. Tra i pali Kovar; difesa a quattro con Dest e Junior sugli esterni, pronti a spingere costantemente, e la coppia centrale Schouten–Gasiorowski a guidare l’impostazione dal basso. In mezzo al campo qualità e dinamismo: Veerman regista con visione e inserimenti, Saibari uomo tra le linee, e Wanner a dare equilibrio e intensità. Davanti tridente tecnico e rapido: Perisic e Man larghi per allargare la difesa avversaria, con Boadu riferimento centrale pronto ad attaccare la profondità.

Heracles (3-4-1-2): Pasveer; Benita, Mesik, Te Wierik; Mirani, Hrustic, Bozinovski, Van der Kust; Unuvar; Kulenovic, Zeefuik.

PSV Eindhoven (4-3-3): Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Junior; Wanner, Veerman, Saibari; Perisic, Man, Boadu.

