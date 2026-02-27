Rennes-Tolosa: le probabili formazioni e la diretta streaming

Rennes-Tolosa, in programma sabato 28 febbraio 2026 alle 17:00, mette di fronte una squadra in piena ripresa e una in difficoltà

Stefano Sorce 27 febbraio - 18:12

Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 17:00, si gioca Rennes-Tolosa nella 24ª giornata di Ligue 1. È una partita che può dire molto nella corsa europea dei padroni di casa e nel tentativo degli ospiti di uscire da un periodo complicato.

Dove vedere Rennes-Tolosa in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Rennes è sesto in classifica con 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte), 37 gol fatti e 35 subiti. Dopo un avvio di 2026 turbolento, tra eliminazione in coppa e cambio in panchina, la squadra ha reagito nel modo migliore: due vittorie consecutive, contro PSG e Auxerre, entrambe convincenti. Segnale chiaro: solidità ritrovata e fiducia in crescita. La cura Haise sta funzionando. La squadra sembra più compatta, più aggressiva in fase difensiva e più concreta davanti. Il successo contro il PSG ha dato consapevolezza, quello contro l’Auxerre ha dato continuità. Restano però alcune assenze pesanti: Frankowski, Kamara e Jacquet sono ai box, e l’infermeria non è vuota. Nonostante questo, l’obiettivo Europa è vivo e la spinta del pubblico può fare la differenza.

Il Tolosa è decimo con 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte). La squadra di Martinez ha rallentato nelle ultime settimane: nessuna vittoria nelle ultime quattro gare di campionato, anche se il pareggio nel finale contro il Paris FC ha evitato un altro ko e può rappresentare un piccolo punto di ripartenza. Il Tolosa vive una fase di appannamento. La squadra ha perso brillantezza offensiva e sta pagando alcune ingenuità difensive. Il pareggio dell’ultimo turno ha evitato il tracollo psicologico, ma serve un cambio di passo. Anche qui l’infermeria pesa: Abu Francis, Azizi, Magri e Messali restano indisponibili, mentre Emersonn è in dubbio. La rosa è corta e la continuità manca.

