WTA 250 di Jiangxi, storia e albo d'oro

Questa sarà la nona edizione del Jiangxi International Women's Tennis Open, evento che si svolge al Jiujiang International Tennis Center e ha un montepremi totale di 260 mila dollari. Sono 4 le volte in cui una tennista cinese ha vinto qui in casa a Jiangxi. L'ultima è stata la Wang Qiang nel 2018 in finale con la connazionale Saisai. Nessuna italiana è mai riuscita ad arrivare all'ultimo atto di questo torneo che invece nel 2024 è stato vinto dalla svizzera Golubic che ha sconfitta in finale la ceca Sramkova.