Nella settimana del tennis femminile la nostra attenzione si posa sul WTA Jiangxi, torneo cinese che si terrà sull'artificiale all'aperto dal 27 ottobre e 2 novembre.
Dove guardare il WTA Jiangxi: streaming gratis e diretta TV del torneo di tennis
Guarda tutti i match del WTA Jiangxi IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365.
Il WTA Jiangxi sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv su Supertennis.
WTA 250 di Jiangxi, storia e albo d'oro—
Questa sarà la nona edizione del Jiangxi International Women's Tennis Open, evento che si svolge al Jiujiang International Tennis Center e ha un montepremi totale di 260 mila dollari. Sono 4 le volte in cui una tennista cinese ha vinto qui in casa a Jiangxi. L'ultima è stata la Wang Qiang nel 2018 in finale con la connazionale Saisai. Nessuna italiana è mai riuscita ad arrivare all'ultimo atto di questo torneo che invece nel 2024 è stato vinto dalla svizzera Golubic che ha sconfitta in finale la ceca Sramkova.
WTA Jiangxi, favorite e teste di serie del torneo—
La lista delle 8 teste di serie di questa edizione recita: Ann Li, Golubic, Parks, Kudermetova, Putintseva, Bondar, Osorio e Zakharova senza nemmeno una top 40 presente.

