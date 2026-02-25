Dove vedere Dubai-Lione in diretta TV e in streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, utile per seguire ogni possesso e ogni parziale.