Psg-Monaco, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

La scorsa settimana, dopo aver subito due gol in diciotto minuti, i parigini hanno rimontato segnando tre reti e stasera, in casa, proveranno a difendere il risultato

Jacopo del Monaco 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 09:12)

Uno degli incontri che andranno in scena nel corso di quest'inizio di settimana metterà di fronte il Psg ed il Monaco e, nel prossimo paragrafo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione del ritorno dei Play-off di Champions League. La partita, che avrà inizio alle ore 21:00 di questa sera, si disputerà presso il Parco dei Principi. La scorsa settimana, il Paris Saint-Germain ha vinto 2-3 grazie al gol di Hakimi e la doppietta di Doué dopo aver subito le due reti di Balogun.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Psg-Monaco, dove vedere la gara — La partita di stasera metterà in palio un posto agli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di casa non solo ha l'obiettivo di difendere il risultato ma anche il titolo di Campione d'Europa conquistato a maggio dello scorso anno. Gli ospiti, invece, hanno l'occasione di eliminare i detentori della Champions League. La sfida tra il Paris Saint-Germain ed il Monaco sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 254, mentre in streaming si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano i due club all'incontro — Il Paris Saint-Germain allenato dallo spagnolo Luis Enrique, detentore della Champions League nonché di tutti i titoli nazionali, della Supercoppa UEFA e della Coppa Internazionale FIFA, in questo momento occupa il primo posto in Ligue 1 coi suoi 54 punti, due in più rispetto al Lens. Oltre al match d'andata della scorsa settimana contro i monegaschi, il club della capitale francese ha giocato quattro partite di campionato ottenendo tre vittorie contro Strasburgo (1-2), Olympique Marsiglia (5-0) e Metz (3-0) ed una sconfitta, quella in trasferta contro lo Stade Rennais (3-1).

Così come i suoi avversari di questa sera, anche il Monaco guidato dal belga Sébastien Pocognoli milita nella massima competizione francese ed ora si trova all'ottavo posto in classifica avendo totalizzato 34 punti, gli stessi che ha lo Strasburgo. A parte la sconfitta nella gara d'andata dei Play-off di Champions, negli ultimi impegni stagionali la squadra biancorossa ha giocato in due competizioni nazionali: Ligue 1, pareggio a reti bianche contro il Nizza e due vittorie contro Nantes (3-1) e Lens (2-3); Coupe de France, sconfitta per 3-1 agli ottavi contro lo Strasburgo e conseguente eliminazione.

Probabili formazioni — I Campioni d'Europa, per la sfida di questa sera, non avranno a disposizione gli infortunati Mayulu, Fabian Ruiz e Ndjantou, mentre è in dubbio Ousmane Dembélé. Per quanto riguarda la squadra ospite, invece, non ci saranno lo squalificato Golovin e gli infortunari Hradecky, Mawissa, Salisu, Pogba, Minamino, Dier, Ouattara, Diatta. In dubbio la presenza do Akliouche.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves; K'varatskhelia, G. Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

MONACO (4-2-3-1): Köhn; Vandersom, Teze, Faes, C. Henrique; Camara, Zakaria; Biereth, Muzambo, Adingra; Balogun. Allenatore: Pocognoli