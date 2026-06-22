Alicia Dudeney e Jessica Bouzas Maneiro si sfidano nel primo turno del WTA 250 di Eastbourne in un incontro che rappresenta una grande occasione per entrambe. Le due tenniste, infatti, non erano mai riuscite in passato a superare le qualificazioni del torneo britannico, ma questa volta potranno partire direttamente dal tabellone principale grazie a una wild card.

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Il momento delle due tenniste

Per Dudeney si tratta di un'opportunità speciale davanti al pubblico di casa. La britannica proverà a sfruttare il sostegno dei tifosi e la familiarità con le condizioni di gioco per compiere un passo importante nel proprio percorso di crescita e conquistare l'accesso agli ottavi di finale.

Dall'altra parte della rete ci sarà Jessica Bouzas Maneiro, giocatrice che vanta una maggiore esperienza nel circuito internazionale e che arriva a Eastbourne con l'obiettivo di confermare il proprio status. La spagnola parte con qualche certezza in più grazie ai risultati ottenuti negli ultimi anni e cercherà di far valere la propria solidità per evitare sorprese.

La sfida si presenta particolarmente interessante proprio per il diverso momento vissuto dalle due atlete. Dudeney cercherà di sfruttare entusiasmo e fattore campo, mentre Bouzas Maneiro punterà sulla maggiore esperienza e sulla conoscenza del circuito per indirizzare il match dalla sua parte.

A rendere ancora più imprevedibile il confronto c'è l'assenza di precedenti. Le due giocatrici, infatti, non si sono mai affrontate a livello professionistico e quello di Eastbourne sarà il loro primo incrocio ufficiale. Un elemento che aggiunge ulteriore curiosità a una partita che mette in palio un posto negli ottavi di finale del torneo inglese.

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