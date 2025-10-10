Estonia-Italia, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

La Nazionale guidata da Gattuso è alla ricerca di una vittoria importante contro un avversario che non va sottovalutato

Jacopo del Monaco 10 ottobre - 09:07

L'Italia affronterà l'Estonia in occasione della settima giornata della qualificazione ai Mondiali e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere la partita. Le due Nazionali si affronteranno domani sera alle ore 20:45 presso l'A. Le Coq Arena di Tallinn.

Partita in streaming e gratis su Bet365 — Grazie a Bet365, gli utenti che hanno effettuato l'iscrizione al sito hanno la possibilità di vedere in diretta streaming ed in maniera totalmente gratuita le sfide di differenti discipline sportive di tutto il mondo. Per usufruire di quest'offerta basterà soltanto effettuare la registrazione al sito e, per maggiori dettagli, potete cliccare qui.

Come arrivano le due Nazionali alla sfida — Nel corso di questa fase di qualificazione, l'Estonia allenata da Jürgen Henn ha totalizzato solo tre punti grazie alla vittoria per 2-3 grazie alle reti di Peetson, Sappinen e Käit. Per il resto, le ha perso tutte quante tra cui la sfida per 5-0 a Bergamo contro gli Azzurri. Avendo riposato nell'ultimo turno, i Sinisärgid hanno disputato un'amichevole contro l'Andorra e hanno pareggiato 0-0.

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Norvegia e la vittoria contro la Moldavia, l'Italia ha salutato Luciano Spalletti per poi dare il benvenuto a Gennaro Gattuso, che la scorsa stagione ha allenato i croati dell'Hajduk Spalato. Alla sua prima partita da commissario tecnico, l'ex centrocampista ha battuto l'Estonia per 5-0. Nel match seguente ha conquistato i tre punti dopo un rocambolesco 4-5 contro l'Israele, match deciso nei minuti di recupero grazie al gran gol dalla distanza realizzato da Sandro Tonali.

Probabili formazioni — L'Estonia, salvo imprevisti, dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare. Anche l'Italia dovrebbe schierare i solito giocatori, ma l'unico assente è l'infortunato Matteo Politano ed al suo posto potrebbe giocare Riccardo Orsolini. Dati gli infortuni dell'esterno del Napoli e di Mattia Zaccagni, Ringhio ha convocato Leonardo Spinazzola e Roberto Piccoli.

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All: Henn

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Cambiaso; Retegui, Kean. All: Gattuso

Estonia-Italia, dove vedere l'incontro — La partita di domani sera mette in palio tre punti molto importanti, soprattutto per la formazione di Gattuso. La partita tra Estonia ed Italia comincerà alle ore 20:45 di domani sera è sarà visibile in diretta televisiva soltanto su Rai 1. In streaming, invece, l'incontro si potrà vedere su Rai Play.