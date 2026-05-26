Estudiantes-Medellin: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Libertadores su Bet365
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Estudiantes e Independiente Medellín si affrontano in una vera gara da dentro o fuori per il secondo posto del gruppo A di Copa Libertadores, con gli argentini obbligati a vincere e i colombiani che possono accontentarsi anche di un pareggio. In palio c’è l’accesso ai quarti, dettaglio che alza intensità e margine di errore da entrambe le parti. Guarda ora Estudiantes-Medellin GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Estudiantes-Medellin, probabili formazioniEstudiantes (4-2-3-1): Muslera; Meza; Pirez; Nunez; Benedetti; Amondarain; Piovi; Aguirre; Castro; Cetré; Carrillo. Allenatore: Alexandre Medina
Independiente Medellin (3-4-3): Chaux; Renteria; Ortiz; Londono; Mena; Loboa; Moreno; Catano; Gonzalez; Fydriszewski; Fabra. Allenatore: Sebastian Botero
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