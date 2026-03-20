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PREMIER LEAGUE

Everton-Chelsea, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Everton Chelsea dove vedere
La sfida è in programma alle ore 18:30 di sabato 21 marzo allo stadio Hill Dickinson
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Il primo dei due posticipi del sabato di Premier League è quello tra Everton e Chelsea. La gara è in programma il 21 marzo alle ore 18:30 allo stadio Hill Dickinson ed è valida per la trentunesima giornata di campionato. Le due squadre sono separate da cinque punti, con i londinesi a quota 48 al sesto posto e gli avversari all'ottavo con 43. Per i padroni di casa lasciarsi dietro dei punti può voler dire addio ai sogni europei. Ecco dove vedere Everton-Chelsea in diretta tv e streaming.

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Everton-Chelsea, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

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La partita valida per la trentunesima giornata di Premier League e in programma alle ore 18:30 di sabato 21 marzo è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 202 del telecomando. Per vederla in streaming, invece, le possibilità sono due: su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma e su NOW.

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Lo stato di forma delle due squadre

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Dopo l'eliminazione in Fa Cup, l'Everton è entrato in un periodo di forma altalenante in Premier. Nelle successive nove gare ha raccolto 14 punti. La squadra di Moyes ha vinto contro Aston Villa (0-1), Fulham (1-2), Newcastle (2-3) e Burnley (2-0), dimostrando che in trasferta può mettere chiunque in difficoltà. Ha poi pareggiato con Leeds e Brighton per 1-1. Infine ha perso con Bournemouth (1-2), Manchester United (0-1) e Arsenal (2-0).

Per il Chelsea sono stati dieci giorni da dimenticare. In Champions League è uscito malamente dalla doppia sfida con il Psg, perdendo all'andata 5-2 e al ritorno 0-3. Nel mezzo ha giocato e perso la gara con il Newcastle per 0-1. Due gioie sono arrivate nelle partite precedenti, in cui ha vinto 1-4 in casa dell'Aston Villa e ha superato il quinto turno di Fa Cup battendo ai supplementari il Wrexham per 2-4. Le ultime quattro vittorie dei Blues sono arrivate tutte in trasferta.

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LIVERPOOL, ENGLAND - FEBRUARY 08: David Moyes, allenatore dell'Everton, prima della partita del quarto turno di Fa Cup tra Everton e Bournemouth a Goodison Park l'8 febbraio 2025. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Le probabili formazioni

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Per Moyes, oltre ai due giocatori già certi dell'esclusione, ovvero Alcaraz e Grealish, si è aggiunto George in quanto giocatore prestato dal Chelsea all'Everton. Continua invece a essere molto lunga la lista infortuni per Rosenior. Mudryk a parte, sono indisponibili Gittens, Colwill, James, Jorgensen e Chalobah. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry. Allenatore: David Moyes.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella; Enzo, Caicedo; Palmer, Neto, Garnacho; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior.

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