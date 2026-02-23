Famalicao-Casa Pia: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

La 23ª giornata di Liga Portugal si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Famalicão e Casa Pia, in programma il 23 febbraio 2026 alle ore 21:15 all’Estádio Municipal di Vila Nova de Famalicão. Una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e pressioni diverse: da una parte la tranquillità della metà classifica, dall’altra la necessità concreta di fare punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.
Qui Famalicao—
Il Famalicão di Hugo Oliveira occupa attualmente l’ottavo posto con 32 punti. La distanza dalla quarta posizione (–10) rende complicata la rincorsa europea, mentre il margine di +14 sulla terzultima consente di lavorare senza l’assillo della retrocessione.
Qui Casa Pia—
Il Casa Pia di Álvaro Pacheco, invece, è tredicesimo con 22 punti, con appena quattro lunghezze di vantaggio sulla terzultima. La classifica resta corta e ogni punto pesa.
Probabili formazioni—
Famalicao (4-1-4-1): Carevic; Garcia, Ba, De Haas, Bondo; Van De Looi; Gil Dias, Santos, Sà, Sorriso; Elisor. Allenatore: Hugo Oliveira
Casa Pia (3-4-3): Sequeira; Goulart, Kaly, David Sousa; Mohamed, Ofori, Brito, Conté; Livolant, Livramento, Osundina. Allenatore: Alvaro PachecoFamalicao-Casa Pia
