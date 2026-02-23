derbyderbyderby streaming Famalicao-Casa Pia: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

Famalicao-Casa Pia: info partita, probabili formazioni
La 23ª giornata di Liga Portugal si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Famalicão e Casa Pia, in programma il 23 febbraio 2026 alle ore 21:15 all’Estádio Municipal di Vila Nova de Famalicão. Una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e pressioni diverse: da una parte la tranquillità della metà classifica, dall’altra la necessità concreta di fare punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica

    Il Famalicão di Hugo Oliveira occupa attualmente l’ottavo posto con 32 punti. La distanza dalla quarta posizione (–10) rende complicata la rincorsa europea, mentre il margine di +14 sulla terzultima consente di lavorare senza l’assillo della retrocessione.

    Il Casa Pia di Álvaro Pacheco, invece, è tredicesimo con 22 punti, con appena quattro lunghezze di vantaggio sulla terzultima. La classifica resta corta e ogni punto pesa.

    Famalicao (4-1-4-1): Carevic; Garcia, Ba, De Haas, Bondo; Van De Looi; Gil Dias, Santos, Sà, Sorriso; Elisor. Allenatore: Hugo Oliveira

    Casa Pia (3-4-3): Sequeira; Goulart, Kaly, David Sousa; Mohamed, Ofori, Brito, Conté; Livolant, Livramento, Osundina. Allenatore: Alvaro PachecoFamalicao-Casa Pia

