Dove vedere Houston Rockets-Utah Jazz in diretta TV e streaming gratis

Martedì 24 febbraio alle 03:30 di notte, c'è una grande sfida in Texas. Gli Houston Rockets affronteranno in casa gli Utah Jazz, in un match delicato tra due squadre tra due squadre che si presentano al match con una o più sconfitte. Scopri come guardare la partita e continua a leggere l'articolo.
Il momento delle due squadre—
Nella Western Conference Houston Rockets e Utah Jazz hanno un cammino ben diverso. I padroni di casa si presentano al quarto posto e sono indubbiamente tra le squadre epiù attrezzate della Conference. Hanno perso l'ultima partita contro i New York Knicks, al termine di una partita punto a punto, ma è solo un inciampo in un cammino molto positivo. Gli Utah Jazz invece occupano i posti più bassi della classifica. Con sole diciotto vittorie in stagione e due sconfitte di fila rimediate negli ultimi turni di NBA, i Jazz vivono un momento di difficoltà che li rende anche la compagine sfavorita per la vittoria finale.
I probabili quintetti di Houston Rockets-Utah Jazz—
I Rockets, forti di un Kevin Durant in gran forma, si presentano da favoriti a questa sfida. I Jazz proveranno a neutralizzare la franchigia texana, nonostante il momento di forma non è dei migliori.
Houston Rockets: K. Durant, J. Smith, A. Sengun, T. Eason, A. Thompson.
Utah Jazz: C. Williams, A. Bailey, K. Filipowski, J. Konchar, I. Colier.
