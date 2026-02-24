derbyderbyderby streaming NBA, Rockets-Jazz: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Houston Rockets-Utah Jazz: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Martedì 24 febbraio alle 03:30 di notte, c'è una grande sfida in Texas. Gli Houston Rockets affronteranno in casa gli Utah Jazz, in un match delicato tra due squadre tra due squadre che si presentano al match con una o più sconfitte. Scopri come guardare la partita e continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Houston Rockets-Utah Jazz in diretta TV e streaming gratis

—  

Houston Rockets-Utah Jazz sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Houston Rockets-Utah Jazz sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Nella Western Conference Houston Rockets e Utah Jazz hanno un cammino ben diverso. I padroni di casa si presentano al quarto posto e sono indubbiamente tra le squadre epiù attrezzate della Conference. Hanno perso l'ultima partita contro i New York Knicks, al termine di una partita punto a punto, ma è solo un inciampo in un cammino molto positivo. Gli Utah Jazz invece occupano i posti più bassi della classifica. Con sole diciotto vittorie in stagione e due sconfitte di fila rimediate negli ultimi turni di NBA, i Jazz vivono un momento di difficoltà che li rende anche la compagine sfavorita per la vittoria finale.

    I probabili quintetti di Houston Rockets-Utah Jazz 

    —  

    I Rockets, forti di un Kevin Durant in gran forma, si presentano da favoriti a questa sfida. I Jazz proveranno a neutralizzare la franchigia texana, nonostante il momento di forma non è dei migliori.

    Houston Rockets: K. Durant, J. Smith, A. Sengun, T. Eason, A. Thompson. 

    Utah Jazz: C. Williams, A. Bailey, K. Filipowski, J. Konchar, I. Colier.

