Dove vedere Houston Rockets-Utah Jazz in diretta TV e streaming gratis

Il momento delle due squadre

Nella Western Conference Houston Rockets e Utah Jazz hanno un cammino ben diverso. I padroni di casa si presentano al quarto posto e sono indubbiamente tra le squadre epiù attrezzate della Conference. Hanno perso l'ultima partita contro i New York Knicks, al termine di una partita punto a punto, ma è solo un inciampo in un cammino molto positivo. Gli Utah Jazz invece occupano i posti più bassi della classifica. Con sole diciotto vittorie in stagione e due sconfitte di fila rimediate negli ultimi turni di NBA, i Jazz vivono un momento di difficoltà che li rende anche la compagine sfavorita per la vittoria finale.