Platense-Defensa: come vedere la gara gratuitamente in streaming

Platense–Defensa y Justicia preview completa con analisi, stato di forma, probabili formazioni e momento delle squadre nella Primera División argentina

Stefano Sorce 24 febbraio - 01:33

Lo stadio Ciudad de Vicente López si prepara ad accogliere una sfida che promette grande equilibrio e importanza per la classifica: Platense-Defensa.Martedì 24 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Platense ospiterà dunque il Defensa y Justicia in un confronto diretto tra due squadre separate da un solo punto e determinate a consolidare la propria posizione nella parte alta della Primera División argentina.

Momento Platense — Il Platense arriva alla partita con fiducia dopo la vittoria per 1-0 contro il Barracas Central, una gara gestita con autorità e caratterizzata da un netto predominio territoriale. La squadra ha mostrato maturità tattica e capacità di controllare il ritmo, trovando il gol decisivo nella fase finale dell’incontro. In classifica, il Platense ha raccolto 11 punti nelle prime sei partite, grazie a un percorso costruito su equilibrio difensivo e organizzazione. Il dato più significativo riguarda proprio la fase difensiva, con appena tre reti subite, segno di una struttura compatta e difficile da superare. Dal punto di vista offensivo, la squadra non ha numeri elevati, ma ha dimostrato di saper colpire nei momenti decisivi, sfruttando al meglio le occasioni create.

Momento Defensa y Justicia — Il Defensa y Justicia arriva a questa sfida dopo il pareggio per 1-1 contro il Belgrano, una partita equilibrata in cui la squadra ha mostrato buone qualità nel possesso palla ma meno incisività negli ultimi metri. Con 10 punti in classifica e ancora imbattuto, il Defensa y Justicia ha costruito la propria stagione su solidità e continuità, dimostrando di essere una squadra difficile da battere. Tuttavia, la produzione offensiva resta limitata, con una media inferiore a un gol a partita nelle ultime uscite. Questo aspetto potrebbe rappresentare un fattore determinante in una gara che si preannuncia molto equilibrata.

Probabili formazioni Platense-Defensa — Il Platense dovrebbe schierarsi con Borgogno tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Saborido, Vazquez, Cuesta e Silva. A centrocampo Dalmasso e Amarfil avranno il compito di garantire equilibrio, mentre sulla trequarti Mainero, Zapiola e Gauto agiranno a supporto dell’unica punta Heredia.

Il Defensa y Justicia dovrebbe rispondere con Fiermarín in porta, protetto dalla difesa a tre composta da Souto, Amor e Martinez. A centrocampo Hausch, Banega, Molinas e Pereyra garantiranno qualità e copertura, mentre Botta e Barbona agiranno alle spalle dell’unica punta Gutiérrez.

Platense (4-2-3-1): Borgogno; Saborido, Vazquez, Cuesta, Silva; Dalmasso, Amarfil; Mainero, Zapiola, Gauto; Heredia.

Defensa y Justicia (3-4-2-1): Fiermarín; Souto, Amor, Martinez; Hausch, Banega, Molinas, Pereyra; Botta, Barbona; Gutiérrez.