Jaime Faria arriva al primo turno del Roland Garros sulle ali dell’entusiasmo dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, mostrando grande solidità mentale e un buon adattamento alla terra battuta. Denis Shapovalov parte però con maggiore esperienza e qualità complessiva, nonostante una stagione europea sul rosso finora caratterizzata da risultati alterni. Il canadese ha comunque dimostrato di poter competere ad alto livello, raggiungendo i quarti a Monaco e giocando match equilibrati contro avversari di valore. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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